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Монтажные и распределительные коробки для полых стен

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Электроустановочные изделия и аксессуары
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Systeme Infinity
MultiBox
FSE350500
Серия: Systeme Infinity
Systeme Infinity, Коробка установочная 83х83 мм, стыкуемая, для полых стен, Желтый
FSE350600
Серия: Systeme Infinity
Systeme Infinity, Коробка установочная, нестыкуемая 83х83 мм для полых стен, Желтый
IMT35150
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
IMT351501
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная д/полых стен D65x45 мм (внутр.размеры) под коронку D68мм (со стикером)
IMT35151
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x60мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
IMT351511
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная д/полых стен D65x60 мм (внутр.размеры) под коронку D68мм (со стикером)
IMT351581
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x45 мм c соединителем IMT35180 (со стикером)
IMT35160
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распред. D80x45 мм (внутр.размеры) д/полых стен, с крышкой D95мм, монтажное отв.D80
IMT351601
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распред. D80x45 мм для полых стен, с крышкой D95, монтажное отв. D80 (со стикером)
IMT35161
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распределительная 100x100х50 мм д/полых стен, с крышкой 120х120 мм
IMT351611
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распределительная 100x100х50 мм д/полых стен, с крышкой 120х120 мм (со стикером)
IMT35180
Серия: MultiBox
MULTIBOX Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/IMT35151/IMT351511/LEX1450414R
IMT351802
Серия: MultiBox
MULTIBOX Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/IMT35151/IMT351511/LEX1450414R, комплект (10 шт)
KM-251
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная 2 поста для полых стен, габариты 155х71х46 мм, под коронку D75 ЖЁЛТАЯ
LEX1450414R
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x46 мм, глубина 47 мм, под коронку D68 ЖЁЛТАЯ
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