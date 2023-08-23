Монтажные коробки скрытой установки
Монтажные коробки скрытой установки для полых и сплошных стен
Монтажные коробки включают в себя распредкоробки и коробки для монтажа электроустановочных изделий как в полые так и сплошные стены.
Описание
Коробки для полых стен:
- жесткая конструкция
- широкие металлические лапки
- легкоудаляемые заглушки под ввод кабеля
- возможность соединения в многопостовые блоки
- подтвержденная огнестойкость — 850 °C
Коробки для сплошных стен:
- жесткая конструкция
- два варианта по глубине — 45 и 60 мм
- встроенный соединитель для многопостового монтажа
- легкоудаляемые заглушки под ввод кабеля
- версия коробки для заливки в бетон
- подтвержденная огнестойкость — 650 °C
Два исполнения — с наклеенным стикером и без него.
Преимущества
Сделано в России
Прочная конструкция
Широкий выбор типоразмеров
Быстрый и удобный монтаж
Доступная цена
Применение
Жилой сектор
Офисы
Гостиницы
Промышленные здания
Галерея
Распредкоробка квадратная
Распредкоробка круглая
Коробка монтажная 60 мм
Коробка монтажная 45 мм
Коробка монтажная 45 мм
Коробка монтажная 2 поста
Распредкоробка круглая
Распредкоробка квадратная
Распредкоробка для полых стен
Коробка монтажная 45 мм
Коробка монтажная 45 мм
Коробка монтажная с соединителем
Коробка монтажная 2 поста
Соединитель коробок
Документы
Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
Монтажные коробки для полых стен
Руководство по эксплуатации монтажных коробок для полых стен
Монтажные коробки для сплошных стен
Руководство по эксплуатации монтажных коробок для сплошных стен
Распределительные коробки для полых стен
Руководство по эксплуатации распределительных коробок для полых стен
Распределительные коробки скрытой установки
Руководство по эксплуатации распределительных коробок скрытой установки
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
BIM-модели электроустановочных изделий производства Systeme Electric серий ArtGallery, AtlasDesign, MultiTrack, Glossa, Blanca, Этюд и MultiBox