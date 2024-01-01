Учебная платформа
Life-long Learning
Life-long Learning
Профессионалы никогда не перестают развивать свои компетенции — особенно в период интенсивных изменений. На Life-long Learning мы помогаем разобраться в самых важных вопросах: какие решения и оборудование актуальны для применения в проектах, какое программное обеспечение использовать и куда обратиться за поддержкой.
Оборудование, материалы и решения
Выберите оборудование Systeme Electric для вашего проекта
Используйте цифровые инструменты для подбора аналогов и расчета селективности
Подберите оборудование распределения электроэнергии низкого напряжения
Скачайте каталог типовых решений Dekraft
Самый популярный плагин, позволяющий проектировать электрические системы в BIM в соответствии с национальными стандартами ГОСТ и СП, выполнять расчеты, подбирать щитовое оборудование. Функции плагина дают возможность автоматически выполнять трассировку кабелей, создавать однолинейные схемы, спецификацию и кабельный журнал.
Нужно посчитать спецификацию на кабельный канал? Используйте специальный инструмент для проектирования кабельных каналов и их комплектации электроустановочными изделиями в BIM, который автоматически сформирует спецификацию на оборудование и материалы. Вариативность исходных данных больше не проблема — при изменении в конфигурации рабочего пространства пересчет проекта производится в два клика.
Проектировщикам
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