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Учебная платформа
Life-long Learning

Профессионалы никогда не перестают развивать свои компетенции — особенно в период интенсивных изменений. На Life-long Learning мы помогаем разобраться в самых важных вопросах: какие решения и оборудование актуальны для применения в проектах, какое программное обеспечение использовать и куда обратиться за поддержкой.

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Оборудование, материалы и решения
Выберите оборудование Systeme Electric для вашего проекта
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Используйте цифровые инструменты для подбора аналогов и расчета селективности
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Подберите оборудование распределения электроэнергии низкого напряжения
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Скачайте каталог типовых решений Dekraft
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Подберите устройства релейной защиты
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Типовые решения и схемы ПО для проектирования
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Инструменты
для BIM-проектирования

Проектируйте системы электроснабжения и автоматизации с максимальной производительностью, используя набор плагинов от Systeme Electric.

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Самый популярный плагин, позволяющий проектировать электрические системы в BIM в соответствии с национальными стандартами ГОСТ и СП, выполнять расчеты, подбирать щитовое оборудование. Функции плагина дают возможность автоматически выполнять трассировку кабелей, создавать однолинейные схемы, спецификацию и кабельный журнал.
Нужно посчитать спецификацию на кабельный канал? Используйте специальный инструмент для проектирования кабельных каналов и их комплектации электроустановочными изделиями в BIM, который автоматически сформирует спецификацию на оборудование и материалы. Вариативность исходных данных больше не проблема — при изменении в конфигурации рабочего пространства пересчет проекта производится в два клика.
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