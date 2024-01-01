Нужно посчитать спецификацию на кабельный канал? Используйте специальный инструмент для проектирования кабельных каналов и их комплектации электроустановочными изделиями в BIM, который автоматически сформирует спецификацию на оборудование и материалы. Вариативность исходных данных больше не проблема — при изменении в конфигурации рабочего пространства пересчет проекта производится в два клика.