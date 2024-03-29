Устойчивое развитие
- Уважение к личности
- Деловая этика
- Кибербезопасность
- Забота об окружающей среде
- Социальная ответственность компании
Мы стремимся совместить экономический рост и заботу об окружающей среде Мы придерживаемся принципов устойчивого развития и учитываем наше влияние на экологию при принятии ключевых решений.
Мы разрабатываем энергоэффективные, работоспособные и безопасные решения с низкими выбросами CO2.
Мы защищаем окружающую среду, предотвращаем ее загрязнение и ограничиваем выбросы.
Мы распространяем культуру энергосбережения в компании, среди партнеров и конечных потребителей и открыто обсуждаем экологические вызовы.
Наш важный принцип – забота об окружающей среде. Мы включаем в нашу повестку вопросы, связанные с изменением климата и минимизацией углеродного следа. Также мы консолидируем свои усилия с партнерами – наша компания поддержала инициативу «Северстали» и присоединилась к Климатическому меморандуму «Вместе к низкоуглеродному будущему».Подробнее о меморандуме
- Ежемесячный Эколекторий Мы приглашаем научных сотрудников, представителей ответственного бизнеса, партнеров и внутренних экспертов в качестве лекторов для привлечения внимания сотрудников компании к социальным и экологическим проблемам. Более 6 тысяч человекочасов просветительских лекций.
- Сотрудничество с НКО и муниципальными учреждениями Проведение экологических и социальных волонтерских акций. На конец 2023 года акции прошли в 6-х городах с участием более 400 человек.
- Просветительские мероприятия и конкурсы на экологическую тематику для детей сотрудников Правильное воспитание подрастающего поколения — один из приоритетов деятельности нашей команды.
- Проекты по экологизации офиса Увеличение количества фракций отходов на переработку, программа отказа от одноразового пластика, внедрение практик разумного потребления энергии.
- Организация Дня донора в офисе на регулярной основе В 2023 году отмечены почетной грамотой II всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства «Корпоративная культура донорства» за вклад в популяризацию движения по добровольной сдаче крови в пользу медицинских учреждений. Организатор мероприятия – «Российский Красный Крест».
Равные возможности в области здравоохранения являются одним из ключевых факторов обеспечения благополучия и долголетия для всех людей на планете. Однако, несмотря на все достижения медицины, существует значительный разрыв между странами и социальными группами в доступе к качественной медицинской помощи.
Для обеспечения равных возможностей необходимо уделять внимание как развитию системы здравоохранения в целом, так и повышению осведомленности населения о важности профилактических мер и раннего обращения к специалистам. Только совместные усилия всего мирового сообщества могут способствовать решению этой актуальной проблемы.
Прививки. Мифы и правда о вакцинации
Поговорим о том, что представляют из себя вакцины, о статистических данных по заболеваемости распространенными инфекционными заболеваниями, о вакцинации перед поездками по России и миру.
Посещение музея Красного Креста
Приглашаем вас посетить экскурсию в Музей Красного Креста - мультимедийное пространство, рассказывающее о милосердии в России через историю российского отделения международной организации.
Наши обязательства в сфере охраны труда:
Наши руководители — пример безопасного поведения.
Постоянно проводим оценку рисков и ориентированы на устранение опасностей.
Инвестируем в обучение сотрудников охране труда.
Постоянно проводим оценку рисков и ориентированы на устранение опасностей.
Изучаем передовой опыт в области охраны труда.
Анализируем условия труда и сообщаем о возможных рисках и происшествиях.
Ставим амбициозные цели и отслеживаем их выполнение.
«Когда речь идет о безопасности труда — компромиссы недопустимы. Каждого ждут дома, и поэтому сотрудник компании на своем месте создает безопасную среду»
Мы знаем, какими мы хотим быть и куда стремимся
Мы стремимся к инновациям и постоянно наращиваем нашу экспертизу.
Мы умеем решать нестандартные задачи и адаптироваться под потребности клиентов.
Мы автоматизируем процессы и сами действуем по простым и понятным процедурам.
Мы сконцентрированы на командном результате, который складывается из слаженного взаимодействия в общем информационном поле.
Каждый из нас стремится к достижению поставленных целей.
Мы ежедневно совершенствуемся и расширяем кругозор.
Мы открыто общаемся между собой, с партнерами и клиентами, ценим многообразие и обеспечиваем равные возможности для всех.
Создают единое видение нашего пути и умеют вести за собой.
Энергичны, открыты новому и готовы к нестандартным идеям и решениям.
Соблюдают этику ведения бизнеса, бережно относятся к коллегам и доверяют им, делегируя полномочия.