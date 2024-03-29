Главная О компании Устойчивое развитие

Устойчивое развитие

Наша цель — дать возможность всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы. Мы стремимся объединить прогресс и устойчивое развитие
И действуем, исходя из принципов ответственности:
  • Уважение к личности
  • Деловая этика
  • Кибербезопасность
  • Забота об окружающей среде
  • Социальная ответственность компании
Экология

Мы стремимся совместить экономический рост и заботу об окружающей среде Мы придерживаемся принципов устойчивого развития и учитываем наше влияние на экологию при принятии ключевых решений.

Предложение инновационных «зеленых» решений

Мы разрабатываем энергоэффективные, работоспособные и безопасные решения с низкими выбросами CO2.

Сокращение потребления природных ресурсов в операционной деятельности

Мы защищаем окружающую среду, предотвращаем ее загрязнение и ограничиваем выбросы.

Внедрение вопросов охраны окружающей среды в нашу стратегию и управление

Мы распространяем культуру энергосбережения в компании, среди партнеров и конечных потребителей и открыто обсуждаем экологические вызовы.

Документы
Политика Экологические сертификаты Мероприятия
Наши партнеры

Наш важный принцип – забота об окружающей среде. Мы включаем в нашу повестку вопросы, связанные с изменением климата и минимизацией углеродного следа. Также мы консолидируем свои усилия с партнерами – наша компания поддержала инициативу «Северстали» и присоединилась к Климатическому меморандуму «Вместе к низкоуглеродному будущему».

Подробнее о меморандуме
Корпоративное волонтерство
Наши достижения:
  • Ежемесячный Эколекторий Мы приглашаем научных сотрудников, представителей ответственного бизнеса, партнеров и внутренних экспертов в качестве лекторов для привлечения внимания сотрудников компании к социальным и экологическим проблемам. Более 6 тысяч человекочасов просветительских лекций.
  • Сотрудничество с НКО и муниципальными учреждениями Проведение экологических и социальных волонтерских акций. На конец 2023 года акции прошли в 6-х городах с участием более 400 человек.
  • Просветительские мероприятия и конкурсы на экологическую тематику для детей сотрудников Правильное воспитание подрастающего поколения — один из приоритетов деятельности нашей команды.
  • Проекты по экологизации офиса Увеличение количества фракций отходов на переработку, программа отказа от одноразового пластика, внедрение практик разумного потребления энергии.
  • Организация Дня донора в офисе на регулярной основе В 2023 году отмечены почетной грамотой II всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства «Корпоративная культура донорства» за вклад в популяризацию движения по добровольной сдаче крови в пользу медицинских учреждений. Организатор мероприятия – «Российский Красный Крест».

Равные возможности в области здравоохранения являются одним из ключевых факторов обеспечения благополучия и долголетия для всех людей на планете. Однако, несмотря на все достижения медицины, существует значительный разрыв между странами и социальными группами в доступе к качественной медицинской помощи.

Для обеспечения равных возможностей необходимо уделять внимание как развитию системы здравоохранения в целом, так и повышению осведомленности населения о важности профилактических мер и раннего обращения к специалистам. Только совместные усилия всего мирового сообщества могут способствовать решению этой актуальной проблемы.

Эколекторий
29 марта 2024, 10:00

Прививки. Мифы и правда о вакцинации

Поговорим о том, что представляют из себя вакцины, о статистических данных по заболеваемости распространенными инфекционными заболеваниями, о вакцинации перед поездками по России и миру.

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Акция
21 марта 2024, 17:00

Посещение музея Красного Креста

Приглашаем вас посетить экскурсию в Музей Красного Креста - мультимедийное пространство, рассказывающее о милосердии в России через историю российского отделения международной организации. 

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Охрана труда и безопасность
Наш абсолютный приоритет — здоровье наших коллег, партнеров, клиентов и подрядчиков. Мы заботимся друг о друге и верим, что все несчастные случаи могут быть предотвращены.

Наши обязательства в сфере охраны труда:

Вовлеченность каждого

Наши руководители — пример безопасного поведения.

Постоянно проводим оценку рисков и ориентированы на устранение опасностей.

Безопасные рабочие места для всех

Инвестируем в обучение сотрудников охране труда.

Постоянно проводим оценку рисков и ориентированы на устранение опасностей.

Взаимное уважение и открытое общение

Изучаем передовой опыт в области охраны труда.

Анализируем условия труда и сообщаем о возможных рисках и происшествиях.

Ставим амбициозные цели и отслеживаем их выполнение.

«Когда речь идет о безопасности труда — компромиссы недопустимы. Каждого ждут дома, и поэтому сотрудник компании на своем месте создает безопасную среду»
Алексей Кашаев,
Президент, Генеральный директор
Документы
Политика Сертификаты СОУТ Требования сервиса на территории заказчика
Этика и люди
Мы верим, что люди — главная ценность Систэм Электрик и неиссякаемый источник нашего развития
Мы знаем, какими мы хотим быть и куда стремимся
Наша организация — это:
Технологичность

Мы стремимся к инновациям и постоянно наращиваем нашу экспертизу.

Гибкость

Мы умеем решать нестандартные задачи и адаптироваться под потребности клиентов.

Скорость

Мы автоматизируем процессы и сами действуем по простым и понятным процедурам.

Сотрудничество

Мы сконцентрированы на командном результате, который складывается из слаженного взаимодействия в общем информационном поле.

Наших людей отличает:
Нацеленность на результат

Каждый из нас стремится к достижению поставленных целей.

Непрерывное развитие

Мы ежедневно совершенствуемся и расширяем кругозор.

Многогранность

Мы открыто общаемся между собой, с партнерами и клиентами, ценим многообразие и обеспечиваем равные возможности для всех.

Наши лидеры:
Формируют будущее компании

Создают единое видение нашего пути и умеют вести за собой.

Проявляют смелость

Энергичны, открыты новому и готовы к нестандартным идеям и решениям.

Берут на себя ответственность

Соблюдают этику ведения бизнеса, бережно относятся к коллегам и доверяют им, делегируя полномочия.