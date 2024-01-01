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Ретрофит для Sepam

Модули быстрой замены Sepam 2000
До / После
Устаревшее устройство
Sepam 2000
Модуль быстрой замены
Модуль Sepam 2000 – БМРЗ
Модули быстрой замены Sepam 1000+
До / После
Устаревшее устройство
Sepam 20, 40
Модуль быстрой замены
Sepam 40 – БМРЗ
До / После
Устаревшее устройство
Sepam 60, 80
Модуль быстрой замены
Sepam 60, 80 - БМРЗ
Решения, не требующие доработок

Модуль позволяет осуществить модернизацию

Без переделки двери релейного отсека

Конструктив позволяет установить комплект в отверстие от Sepam без его доработки

Без перемонтажа контрольных цепей

Сохранены оригинальные клеммные блоки — подключайте существующие ответные части без перемонтажа

С переносом логики работы

Файл конфигурации БМР3 полностью повторяет конфигурацию ПО Sepam и позволяет гибко настроить дополнительные функции

Этапы модернизации
1
Скачивание файла конфигурации

Может осуществляться:

  • Силами заказчика или партнера (при наличии необходимого оборудования)
  • Инженером Систем Электрик (необходим выезд, оплачивается отдельно)

Время скачивания файла для одной ячейки 1-1,5 часа (без времени на допуск).

2
Создание модуля замены

Этапы:

  • Создание документации и файла конфигурации
  • Заливка файла в устройство и сборка корзины
  • Выходные испытания
  • Упаковка и отправка заказчику
3
Работы на объекте

Этапы:

  • Демонтаж
  • Монтаж
  • Пусконаладка
Срок поставки 8 рабочих недель
Наши преимущества:
Модернизация осуществляется без переделки двери релейного отсека и перемонтажа контрольных цепей, с переносом логики работы на новое устройство
Изделие заводской готовности
Сокращение времени простоя оборудования
Устройства сертифицированы в соответствие с постановлением № 719 Минпромторга и внесены в ведомости МТО, ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»
Современные возможности релейной защиты и возможность реализации АСУ
Гарантия 5 лет на модуль
Более низкая стоимость в сравнении с полной заменой дверцы релейного отсека
Систэм Электрик оказывает техническую поддержку при планировании и осуществлении замены
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