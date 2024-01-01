Ретрофит для Sepam
Модули быстрой замены Sepam 2000
До / После
Устаревшее устройство
Sepam 2000
Модуль быстрой замены
Модуль Sepam 2000 – БМРЗ
Модули быстрой замены Sepam 1000+
До / После
Устаревшее устройство
Sepam 20, 40
Модуль быстрой замены
Sepam 40 – БМРЗ
До / После
Устаревшее устройство
Sepam 60, 80
Модуль быстрой замены
Sepam 60, 80 - БМРЗ
Решения, не требующие доработок
Модуль позволяет осуществить модернизацию
Без переделки двери релейного отсека
Конструктив позволяет установить комплект в отверстие от Sepam без его доработки
Без перемонтажа контрольных цепей
Сохранены оригинальные клеммные блоки — подключайте существующие ответные части без перемонтажа
С переносом логики работы
Файл конфигурации БМР3 полностью повторяет конфигурацию ПО Sepam и позволяет гибко настроить дополнительные функции
Этапы модернизации
1
Скачивание файла конфигурации
Может осуществляться:
- Силами заказчика или партнера (при наличии необходимого оборудования)
- Инженером Систем Электрик (необходим выезд, оплачивается отдельно)
Время скачивания файла для одной ячейки 1-1,5 часа (без времени на допуск).
2
Создание модуля замены
Этапы:
- Создание документации и файла конфигурации
- Заливка файла в устройство и сборка корзины
- Выходные испытания
- Упаковка и отправка заказчику
3
Работы на объекте
Этапы:
- Демонтаж
- Монтаж
- Пусконаладка
Срок поставки 8 рабочих недель
Наши преимущества:
Модернизация осуществляется без переделки двери релейного отсека и перемонтажа контрольных цепей, с переносом логики работы на новое устройство
Изделие заводской готовности
Сокращение времени простоя оборудования
Устройства сертифицированы в соответствие с постановлением № 719 Минпромторга и внесены в ведомости МТО, ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»
Современные возможности релейной защиты и возможность реализации АСУ
Гарантия 5 лет на модуль
Более низкая стоимость в сравнении с полной заменой дверцы релейного отсека
Систэм Электрик оказывает техническую поддержку при планировании и осуществлении замены