Ретрофит для Sepam

Наши преимущества:

Модернизация осуществляется без переделки двери релейного отсека и перемонтажа контрольных цепей, с переносом логики работы на новое устройство

Изделие заводской готовности

Сокращение времени простоя оборудования

Современные возможности релейной защиты и возможность реализации АСУ

Гарантия 5 лет на модуль

Более низкая стоимость в сравнении с полной заменой дверцы релейного отсека