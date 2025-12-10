Распределение электроэнергии среднего напряжения
Вакуумные выключатели с пружинно-моторным приводом
Трехполюсные вакуумные выключатели SystemePact VCB предназначенные для применения в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, а также для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах (в качестве ретрофит-решения ячеек КРУ и КСО).
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 10 (6) / 15 / 20 / 35 кВ
- Номинальный ток: от 630 до 5000 А
- Номинальный ток отключения: от 20 до 50 кА
- Тип: стационарный или выкатной (механическая или моторизированная тележка)
- Привод: пружинно-моторный
- Полюса: открытые или литые
- Возможность заказа генераторного исполнения выключателя (ном. напряжение 15кВ)
Вакуумные выключатели с электромагнитным приводом
Трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока.
Характеристики:
- Номинальное напряжение: 10 кВ
- Номинальный ток: 630 до 5000 А
- Номинальный ток отключения: 20 до 40 кА
- Тип: стационарный или выкатной (механическая или моторизированная тележка)
- Привод: электромагнитный
- Полюса: литые
Широкий ряд номинального тока и тока отключения (до 5000/50кА для пружинно-моторного привода и до 5000/40кА для электромагнитного привода)
Возможность выбора дополнительных опций (токовые катушки, вторая катушка отключения) при необходимости адаптации под существующие схемы
Возможность применения в тяжелой промышленности, области металлургии, генерации, системах БАВР
Механические блокировки в базовой версии выключателей
Комплексное решение для РУ совместно с РЗА
Простота конструкции - повышенная надежность
Компактное распределительное устройство
КРУ (элегазовый моноблок) RME до 20 кВ со сборными шинами и коммутационными аппаратами в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия.
Характеристики:
- Включает в себя от 1 до 4 встроенных функций-присоединений
- Защита питающей линии к трансформатору от силового выключателя
- Полностью готовое заводское изделие, необслуживаемое и простое в монтаже
Высокотехнологичная сборка с роботизированными участками сварки и многоступенчатый контроль качества на заводе в Ленинградской области
Уменьшение габаритов подстанций и распределительных устройств, а также снижение затрат за счет минимального технического обслуживания
Производство и полное сервисное обслуживание в России
Аттестация ПАО “Россети”
Уникальные технические решения для обеспечения надежности и простой эксплуатации
Срок службы — 30 лет
Комплектное распределительное устройство
КРУ Systeme MVnex с воздушной изоляцией на номинальное напряжение 6 кВ, 10 кВ
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6 кВ, 10 кВ
- Номинальный ток: 630−4000 А
- Ток термической стойкости: до 40 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
- Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм
- Вакуумный выключатель с литыми полюсами
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
- Кабельное или шинное подключение
- Одностороннее или двухстороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 40 кА 1 сек (макс.)
КРУ Systeme MVnex с воздушной изоляцией на номинальное напряжение 20 кВ
Характеристики:
Номинальное напряжение: 20 кВ
- Номинальный ток: 630−1250 А
- Ток термической стойкости: до 31,5 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 80 кА
- Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 800 мм, 1000 мм
- Вакуумный выключатель с литыми полюсами
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
- Кабельное подключение
- Одностороннее или двухстороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 31,5 кА 1 сек (макс.)
Полное дистанционное управление и круглосуточный онлайн-мониторинг
Вакуумная технология гашения дуги для минимального технического обслуживания
Соответствие требованиям стандартов ГОСТ и МЭК
Гибкость и простота использования
Удобный и эргономичный интерфейс оператора, исключающий неправильную эксплуатацию
Нижнее или верхнее кабельное или шинное подключение
Возможность работы в неблагоприятных условиях благодаря использованию вакуумного силового выключателя и жесткому контролю качества Систэм Электрик
КРУ серии SystemeRS в трех исполнениях:
- с элегазовой изоляцией — КРУЭ RSF
- с твердой изоляцией — КРУ RSS
- с изоляцией из чистого воздуха — КРУ RSA
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ
- Номинальный ток: 630-1250 А
- Ток термической стойкости: до 25 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 63 кА
- Ширина ячейки с силовым выключателем и элегазовой изоляцией: 420 мм
- Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC2
- Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
- Одностороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 20 кА 1 сек
Безопасность и удобство эксплуатации
Широкий диапазон применений
Надежность и простота установки
Адаптация у сертифицированных российских партнеров компании для максимального соответствия требованиям заказчика
КРУ с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ
- Номинальный ток: 630-3150 А
- Ток термической стойкости: до 40 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
- С одинарной или двойной системой сборных шин
- Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
- Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
- Одностороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
Безопасность и удобство эксплуатации
Простота установки
Надежность эксплуатации
Широкий диапазон применений
Сухой трансформатор с литой изоляцией
Сухой трансформатор с литой изоляцией Systeme3AL на номинальное напряжение 6, 10, 20 кВ и номинальную мощность до 4000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6, 10, 20 кВ
- Номинальная мощность: 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 кВА
- Степень защиты: IP00, IP23, IP30, IP31
- Без вентиляции, AF25 или AF40
- Уровень частичных разрядов <10 пКл
Сухой трансформатор с литой изоляцией Systeme3AL на номинальное напряжение 35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания
Характеристики:
Номинальное напряжение: 35 кВ
- Номинальная мощность: 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 и 10000 кВА
- Степень защиты: IP00 или IP20
- Без вентиляции, AF25 или AF40
- Уровень частичных разрядов <10 пКл
Применение высококачественных материалов и комплектующих
Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания
Соответствие стандарту ГОСТ Р
Пониженный уровень шума
Техническая и коммерческая поддержка
Различные варианты исполнения