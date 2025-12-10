Распределение электроэнергии среднего напряжения

Коммутационные аппараты
Оптимальное решение для установки в ячейки типа КСО/КРУ

Вакуумные выключатели с пружинно-моторным приводом

Трехполюсные вакуумные выключатели SystemePact VCB предназначенные для применения в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, а также для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах (в качестве ретрофит-решения ячеек КРУ и КСО).

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: 10 (6) / 15 / 20 / 35 кВ
  • Номинальный ток: от 630 до 5000 А
  • Номинальный ток отключения: от 20 до 50 кА
  • Тип: стационарный или выкатной (механическая или моторизированная тележка)
  • Привод: пружинно-моторный
  • Полюса: открытые или литые
  • Возможность заказа генераторного исполнения выключателя (ном. напряжение 15кВ)
Вакуумные выключатели с электромагнитным приводом

Трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока.

Характеристики:

  • Номинальное напряжение: 10 кВ
  • Номинальный ток: 630 до 5000 А
  • Номинальный ток отключения: 20 до 40 кА
  • Тип: стационарный или выкатной (механическая или моторизированная тележка)
  • Привод: электромагнитный
  • Полюса: литые
Преимущества:

Широкий ряд номинального тока и тока отключения (до 5000/50кА для пружинно-моторного привода и до 5000/40кА для электромагнитного привода)

Возможность выбора дополнительных опций (токовые катушки, вторая катушка отключения) при необходимости адаптации под существующие схемы

Возможность применения в тяжелой промышленности, области металлургии, генерации, системах БАВР

Механические блокировки в базовой версии выключателей

Комплексное решение для РУ совместно с РЗА

Простота конструкции - повышенная надежность

Распределительные устройства

Компактное распределительное устройство

КРУ (элегазовый моноблок) RME до 20 кВ со сборными шинами и коммутационными аппаратами в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия.

Характеристики:

  • Включает в себя от 1 до 4 встроенных функций-присоединений
  • Защита питающей линии к трансформатору от силового выключателя
  • Полностью готовое заводское изделие, необслуживаемое и простое в монтаже
Преимущества:

Высокотехнологичная сборка с роботизированными участками сварки и многоступенчатый контроль качества на заводе в Ленинградской области

Уменьшение габаритов подстанций и распределительных устройств, а также снижение затрат за счет минимального технического обслуживания

Производство и полное сервисное обслуживание в России

Аттестация ПАО “Россети”

Уникальные технические решения для обеспечения надежности и простой эксплуатации

Срок службы — 30 лет

Комплектное распределительное устройство

КРУ Systeme MVnex с воздушной изоляцией на номинальное напряжение 6 кВ, 10 кВ
 

Характеристики:

Номинальное напряжение: 6 кВ, 10 кВ

  • Номинальный ток: 630−4000 А
  • Ток термической стойкости: до 40 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
  • Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм
  • Вакуумный выключатель с литыми полюсами
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
  • Кабельное или шинное подключение
  • Одностороннее или двухстороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 40 кА 1 сек (макс.)
Комплектное распределительное устройство

КРУ Systeme MVnex с воздушной изоляцией на номинальное напряжение 20 кВ
 

Характеристики:

Номинальное напряжение: 20 кВ

  • Номинальный ток: 630−1250 А
  • Ток термической стойкости: до 31,5 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 80 кА
  • Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 800 мм, 1000 мм
  • Вакуумный выключатель с литыми полюсами
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
  • Кабельное подключение
  • Одностороннее или двухстороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 31,5 кА 1 сек (макс.)
Преимущества:

Полное дистанционное управление и круглосуточный онлайн-мониторинг

Вакуумная технология гашения дуги для минимального технического обслуживания

Соответствие требованиям стандартов ГОСТ и МЭК

Гибкость и простота использования

Удобный и эргономичный интерфейс оператора, исключающий неправильную эксплуатацию

Нижнее или верхнее кабельное или шинное подключение

Возможность работы в неблагоприятных условиях благодаря использованию вакуумного силового выключателя и жесткому контролю качества Систэм Электрик

Комплектное распределительное устройство

КРУ серии SystemeRS в трех исполнениях:

  • с элегазовой изоляцией — КРУЭ RSF
  • с твердой изоляцией — КРУ RSS
  • с изоляцией из чистого воздуха — КРУ RSA
Характеристики:

Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ

  • Номинальный ток: 630-1250 А
  • Ток термической стойкости: до 25 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 63 кА
  • Ширина ячейки с силовым выключателем и элегазовой изоляцией: 420 мм
  • Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC2
  • Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
  • Одностороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 20 кА 1 сек
Преимущества:

Безопасность и удобство эксплуатации

Широкий диапазон применений

Надежность и простота установки

Адаптация у сертифицированных российских партнеров компании для максимального соответствия требованиям заказчика

Комплектное распределительное устройство

КРУ с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.

Характеристики:

Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ

  • Номинальный ток: 630-3150 А
  • Ток термической стойкости: до 40 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
  • С одинарной или двойной системой сборных шин
  • Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
  • Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
  • Одностороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
Преимущества:

Безопасность и удобство эксплуатации

Простота установки

Надежность эксплуатации

Широкий диапазон применений

Трансформаторы

Сухой трансформатор с литой изоляцией

Сухой трансформатор с литой изоляцией Systeme3AL на номинальное напряжение 6, 10, 20 кВ и номинальную мощность до 4000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания

Характеристики:

Номинальное напряжение: 6, 10, 20 кВ

  • Номинальная мощность: 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 кВА
  • Степень защиты: IP00, IP23, IP30, IP31
  • Без вентиляции, AF25 или AF40
  • Уровень частичных разрядов <10 пКл
Сухой трансформатор с литой изоляцией

Сухой трансформатор с литой изоляцией Systeme3AL на номинальное напряжение 35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания

Характеристики:

Номинальное напряжение: 35 кВ

  • Номинальная мощность: 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 и 10000 кВА
  • Степень защиты: IP00 или IP20
  • Без вентиляции, AF25 или AF40
  • Уровень частичных разрядов <10 пКл
Преимущества:

Применение высококачественных материалов и комплектующих

Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания

Соответствие стандарту ГОСТ Р

Пониженный уровень шума

Техническая и коммерческая поддержка

Различные варианты исполнения

