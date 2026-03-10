Вакуумные выключатели с электромагнитным приводом

SystemePact VCB — вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 кВ с электромагнитным типом привода.

Вакуумные выключатели с электромагнитным приводом SystemePact VCB

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы

Описание

SystemePact VCB - трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока.

Серия доступная в стационарном и выкатном исполнении, а также имеет широкий выбор номинальных параметров:

  • Номинальное напряжение: 10 кВ
  • Номинальный ток: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 А
  • Номинальный ток отключения: 16, 20, 25, 31.5, 40 кА

Различные версии выключателя достаточно просто адаптируются под любой тип ячейки. При необходимости, выключатели могут быть оснащены различными дополнительными опциями для улучшения функциональности и повышения уровня безопасности.

Преимущества

Повышенный ресурс привода

Лучшие времена включения и отключения

Электромагнитный привод имеет центральную конструкцию и коммутирует все три полюса, что исключает неполнофазное включение или отключение выключателя

Возможность применения в системах БАВР

Конструктивно выполнен в едином корпусе без необходимости каких-либо дополнительных блоков управления или блоков питания

Не потребляет больших токов от системы оперативного питания при включении и отключении за счет внутреннего накопления энергии мощными конденсаторами/ионистрами

Простота конструкции - повышенная надежность

Широкий ряд номинального тока и тока отключения (до 5000/40кА)

Вакуумные выключатели серии SystemePact VCB успешно прошли испытания и получили сертификат Российского морского регистра судоходства (РМРС), подтверждающий соответствие высоким стандартам качества и надежности.

Применение

Выключатели SystemePact VCB подходят для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, а также для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах (в качестве ретрофит-решения ячеек КРУ и КСО).  

Применение данного оборудование является оптимальным решением для применения в металлургии, а также системах БАВР и других областях, где требуется частая коммутация.

SystemePact VCB 10кВ, тип VEM
SystemePact VCB 10кВ, тип VEM
SystemePact VCB 10кВ, тип VEM
SystemePact VCB 10кВ, тип VEM
SystemePact VCB 10кВ, тип VEM
SystemePact VCB 10кВ, тип VEM
Фильтры
Поиск
Корзина