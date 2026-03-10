SystemePact VCB — вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 кВ с электромагнитным типом привода.
Вакуумные выключатели с электромагнитным приводом SystemePact VCB
Описание
SystemePact VCB - трехполюсные вакуумные выключатели внутренней установки предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока.
Серия доступная в стационарном и выкатном исполнении, а также имеет широкий выбор номинальных параметров:
- Номинальное напряжение: 10 кВ
- Номинальный ток: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 А
- Номинальный ток отключения: 16, 20, 25, 31.5, 40 кА
Различные версии выключателя достаточно просто адаптируются под любой тип ячейки. При необходимости, выключатели могут быть оснащены различными дополнительными опциями для улучшения функциональности и повышения уровня безопасности.
Преимущества
Повышенный ресурс привода
Лучшие времена включения и отключения
Электромагнитный привод имеет центральную конструкцию и коммутирует все три полюса, что исключает неполнофазное включение или отключение выключателя
Возможность применения в системах БАВР
Конструктивно выполнен в едином корпусе без необходимости каких-либо дополнительных блоков управления или блоков питания
Не потребляет больших токов от системы оперативного питания при включении и отключении за счет внутреннего накопления энергии мощными конденсаторами/ионистрами
Простота конструкции - повышенная надежность
Широкий ряд номинального тока и тока отключения (до 5000/40кА)
Вакуумные выключатели серии SystemePact VCB успешно прошли испытания и получили сертификат Российского морского регистра судоходства (РМРС), подтверждающий соответствие высоким стандартам качества и надежности.
Применение
Выключатели SystemePact VCB подходят для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, а также для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах (в качестве ретрофит-решения ячеек КРУ и КСО).
Применение данного оборудование является оптимальным решением для применения в металлургии, а также системах БАВР и других областях, где требуется частая коммутация.