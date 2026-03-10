Вакуумные выключатели с электромагнитным приводом SystemePact VCB

Выключатели SystemePact VCB подходят для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, а также для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых распределительных устройствах (в качестве ретрофит-решения ячеек КРУ и КСО).

Применение данного оборудование является оптимальным решением для применения в металлургии, а также системах БАВР и других областях, где требуется частая коммутация.