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Центр обучения

Мы — команда профессионалов с международной экспертизой и большим опытом практической работы на производстве.

Наша цель - максимальная передача технической информации через практическую направленность технических семинаров по оборудованию Шнейдер электрик и «Систем Электрик».

«Деятельность Центра обучения Систэм Электрик не является образовательной деятельностью, подлежащей лицензированию»
Наши преимущества:
Предоставляем консультационные услуги уже более 20 лет
Разработали более 1000 курсов и семинаров
Разные форматы консультаций: очные занятия, технические вебинары, eLearning, виртуальные классы
Практическая направленность технических семинаров и фокус на безопасной эксплуатации
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Наши тренеры:

Огородников Сергей Владимирович

Образование — МИРЭА (ТУ), специальность «Автоматика и управление в технических системах»

Опыт в разработке, наладке и эксплуатации АСУТП на базе ПЛК, HMI и SCADA Schneider Electric и других вендоров

С 2000 года проводит семинары по контроллерам Modicon, ЧМИ и ПО для их программирования в Центре обучения

Сертифицированный в РФ тренер Schneider Electric

Сухарев Дмитрий Владимирович

Образование — МАМИ (МГТУ), специальность «Технология машиностроения»

10 лет — опыт проектирования, монтажа, пусконаладки и диспетчеризации ИТП, ЦТП, котельных, общедомовых и квартирных узлов учета

10 лет — опыт в программировании и наладке АСУТП на базе ПЛК, HMI Schneider Electric и других вендоров

С 2018 года проводит семинары по промышленным контроллерам Modicon, ЧМИ и ПО для их программирования в Центре обучения

Андрианов Олег Владимирович

Образование — РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, специальность «АСУиО»

Опыт в разработке, наладке и обслуживании систем Foxboro и Triconex с 2006 г.

Проведение семинаров в Центре обучения Schneider Electric по системам Foxboro и Triconex с 2012 г.

Сертифицированный в РФ тренер по Foxboro и Triconex

Чистяков Андрей
Сергеевич

Образование — ВА РВСН им. Петра Великого, специальность — Гироскопические приборы и системы ориентации, стабилизации, навигации.

18 лет - Опыт в эксплуатации, ремонте, обслуживании оборудования низкого и среднего напряжения Schneider Electric.

Проводит семинары по оборудованию низкого и среднего напряжения Schneider Electric и Systeme Electric на объектах заказчика и в Центре обучения.

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За дополнительной информацией обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов: support@systeme.ru или позвоните по номеру: +7 (495) 777-99-90 доб.:7620

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Как нас найти?

Наш адрес: г. Москва, Волгоградский проспект 42,
корпус 5, Технополис «Москва» (ориентир — Конгресс-центр) Контактный номер: +7 (495) 777-99-90 доб.: 7620

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