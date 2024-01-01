Центр обучения

Опыт в разработке, наладке и эксплуатации АСУТП на базе ПЛК, HMI и SCADA Schneider Electric и других вендоров

С 2000 года проводит семинары по контроллерам Modicon, ЧМИ и ПО для их программирования в Центре обучения

Сертифицированный в РФ тренер Schneider Electric