Центр обучения
Наша цель - максимальная передача технической информации через практическую направленность технических семинаров по оборудованию Шнейдер электрик и «Систем Электрик».
Огородников Сергей Владимирович
Образование — МИРЭА (ТУ), специальность «Автоматика и управление в технических системах»
Опыт в разработке, наладке и эксплуатации АСУТП на базе ПЛК, HMI и SCADA Schneider Electric и других вендоров
С 2000 года проводит семинары по контроллерам Modicon, ЧМИ и ПО для их программирования в Центре обучения
Сертифицированный в РФ тренер Schneider Electric
Сухарев Дмитрий Владимирович
Образование — МАМИ (МГТУ), специальность «Технология машиностроения»
10 лет — опыт проектирования, монтажа, пусконаладки и диспетчеризации ИТП, ЦТП, котельных, общедомовых и квартирных узлов учета
10 лет — опыт в программировании и наладке АСУТП на базе ПЛК, HMI Schneider Electric и других вендоров
С 2018 года проводит семинары по промышленным контроллерам Modicon, ЧМИ и ПО для их программирования в Центре обучения
Андрианов Олег Владимирович
Образование — РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, специальность «АСУиО»
Опыт в разработке, наладке и обслуживании систем Foxboro и Triconex с 2006 г.
Проведение семинаров в Центре обучения Schneider Electric по системам Foxboro и Triconex с 2012 г.
Сертифицированный в РФ тренер по Foxboro и Triconex
Чистяков Андрей
Сергеевич
Образование — ВА РВСН им. Петра Великого, специальность — Гироскопические приборы и системы ориентации, стабилизации, навигации.
18 лет - Опыт в эксплуатации, ремонте, обслуживании оборудования низкого и среднего напряжения Schneider Electric.
Проводит семинары по оборудованию низкого и среднего напряжения Schneider Electric и Systeme Electric на объектах заказчика и в Центре обучения.
За дополнительной информацией обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов: support@systeme.ru или позвоните по номеру: +7 (495) 777-99-90 доб.:7620
Наш адрес: г. Москва, Волгоградский проспект 42,
корпус 5, Технополис «Москва» (ориентир — Конгресс-центр) Контактный номер: +7 (495) 777-99-90 доб.: 7620