Мы предлагаем интересную работу в динамично развивающейся компании и предоставляем нашим сотрудникам возможность каждый день менять мир к лучшему
Мы гордимся своей историей и дорожим сотрудниками.
Мы развиваем молодые таланты и создаем рабочие места для студентов.
- Московский энергетический институт
- Санкт-Петербургский государственный горный институт
- Казанский государственный энергетический университет
- Томский политехнический университет
- Череповецкий государственный университет
- Заполярный государственный университет
В наших вузах-партнерах функционируют центры компетенций компании, где мы ведем научно-исследовательскую деятельность и разрабатываем цифровые решения для отечественных предприятий.
Мы открыты к сотрудничеству с новыми университетами!
Директор по маркетингу направления «Энергетика»
«Я работаю в компании 7 лет, и за это время мне удалось пройти интересный путь от менеджера по продукту до директора по маркетингу одного из ключевых бизнесов. Этот путь был наполнен интереснейшими проектами, серьезными вызовами и, конечно, бесценным приобретенным опытом.
Мне всегда было важно, чтобы работа давала возможность самореализации с учетом моих стремлений, и в Систэм Электрик я это получил. Сейчас компания полностью российская, при этом она сохранила лучшие подходы и практики крупных зарубежных компаний с точки зрения развития сотрудников. С учетом текущих вызовов открывается безграничная возможность для карьерного развития молодых специалистов.»
Управляющий директор региона «Волга»
«Я много лет работал в проектировании и внедрении систем автоматизации в промышленности и энергетике, поэтому всегда воспринимал работу у производителя оборудования и программного обеспечения как высшую ступень профессионального развития — это возможность сделать что-то глобальное, повлиять на индустрию в целом.
Когда я пришел в Систэм Электрик, то занимался развитием систем диспетчеризации, а затем и кибербезопасности. Сейчас как управляющий директор региона «Волга» я вовлечен во все процессы и стараюсь вывести регион на новый уровень развития.
Я благодарен Систэм Электрик за возможность быть частью коллектива профессионалов, играющих одну из самых заметных ролей на рынке России и СНГ.»
Владелец продукта в области R&D и ЭДО
«После окончания института, 2,5 года назад, я начал работу в Schneider Electric ассистентом Отдела Закупок. У меня была сильная мотивация разобраться в механизмах работы своего отдела, и уже через полгода я стал полноценной частью международной компании со всеми ее привилегиями.
На позиции Специалиста по методам и системам закупок мне пригодились не только технические знания, но и развитые коммуникативные навыки, а также свободное владение английским языком. Schneider Electric предоставлял самые передовые практики, а также вкладывался в непрерывное повышение квалификации.
Благодаря успешному запуску нескольких масштабных проектов с коллегами из других отделов через 1,5 года работы мне сделали предложение перейти в IT-департамент на позицию Владелец продукта в области R&D и ЭДО. Несмотря на новую сферу деятельности, мне удалось быстро адаптироваться и включиться в процесс. Этому способствовала дружелюбная атмосфера в коллективе, грамотное руководство и, разумеется, поддержка семьи.
Я реализую свой потенциал и не перестаю видеть возможности для дальнейшего личностного и карьерного роста. Мой главный принцип — быть лучшей версией себя каждый день.»
Директор по стратегическому развитию и трансформации
«Мой карьерный путь – от ассистента по закупкам до директора по стратегическому развитию и трансформации Дирекции по Сервису.
Я начала работать в 2007 году сразу после окончания университета (РХТУ им. Д.И. Менделеева, я – дипломированный инженер, химик-технолог). Обстоятельства сложились таким образом, что по специальности я не работала ни дня.
Я осваивала закупки, логистику, проектный менеджмент в части запуска ERP-систем, администрирование и продажи. В 2019 году я пришла в компанию Schneider Electric на роль руководителя отдела дистанционных продаж в Дирекцию по Сервису, перейдя из компании «3М Россия». Дистанционные продажи уже тогда были настоящим коммерческим хитом. Во многих западных компаниях появились подобные отделы.
А еще в начале 2021 года я успешно запустила в Сервисе проект «6 sigma – управление заказами» (в компании «3М Россия» я изучала методологию 6 Sigma, реализовала 3 проекта и благополучно получила «зеленый пояс»). Суть проекта – контроль за размещенным проектом/заказом в организации. Часть отделов бэк-офиса в Сервисе была трансформирована, появились сотрудники, которые контролировали заказ от момента размещения до его полной реализации. До 2022 года эта схема работала, как часы.
В 2022 году я перешла на должность Операционного директора, контролировала работу склада, закупок, с командой работали над сложными контрактами, приходилось маневрировать между требованиями корпорации и потребностями заказчиков. В 2023 году во время остановки отгрузок из-за запуска ERP-системы наш склад и инженеры продолжали работать в режиме 24/7. Мы исполняли свои контрактные обязательства перед заказчиками на 100 %.
Компания стремительно менялась. И Сервис вместе с ней. Именно поэтому появилась позиция Директора по стратегическому развитию и трансформации. И я уже в новом качестве стала вместе с командой перестраивать процессы и создавать новую стратегию сервисного бизнеса.
Меня часто спрашивают, почему я так часто меняла роли и по-прежнему продолжаю это делать. Все довольно просто – меня интересует работа организации в целом, а не ее отдельных частей или подразделений. Каждая новая роль приносит мне уникальный опыт, дает информацию, создает столько проблем, которые лучше любой бизнес-школы прокачивают профессионализм!
Еще я люблю работать с разными людьми и расширять деловые связи. Я уважаю и ценю каждого члена Сервисной команды, я работаю с талантливыми и инициативными профессионалами. Мне очень нравится общаться! Встречаюсь с одинаковым удовольствием и с инженерами, и с вице-президентами, а также с коммерсантами и сотрудниками бэк-офиса. Столько нового и полезного от них узнаю! Внедряю эти идеи в бизнес.
Мой девиз на сегодня: «Нет нерешаемых проблем – есть проблемы, которые никто всерьез не пытался решить» (с).»