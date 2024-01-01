Для Систэм Электрик взаимодействие с университетами — это один из ключевых факторов успешной работы.



Мы развиваем молодые таланты и создаем рабочие места для студентов.

Московский энергетический институт

Санкт-Петербургский государственный горный институт

Казанский государственный энергетический университет

Томский политехнический университет

Череповецкий государственный университет

Заполярный государственный университет

В наших вузах-партнерах функционируют центры компетенций компании, где мы ведем научно-исследовательскую деятельность и разрабатываем цифровые решения для отечественных предприятий.

Мы открыты к сотрудничеству с новыми университетами!