Модернизация ИБП

Мы обеспечиваем модернизацию ИБП через SWAP — это комплексная замена оборудования с дополнительным сервисным пакетом. Оказываем сервисное обслуживание ИБП: модели Easy UPS, Galaxy, Symmetra, другие ИБП от APC by Schneider Electric.