- Услуга включает в себя весь перечень необходимого оборудования и работ, включая демонтаж старого, подбор и монтаж нового оборудования, с последующей настройкой и запуском.
Преимущества комплексной модернизации:
Решение «под ключ»
Гибкие условия оплаты
- Сервисный контракт до 2-х лет по условиям пакета «Ультра».
- Для получения бюджетной оценки необходимо заполнить Опросный лист или наш инженер проведет аудит оборудования и сопутствующих систем.
Уменьшение TCO (общей стоимости владения)
- При проведении работ используются существующие коммуникации и настройки старого оборудования.
- Сокращение времени простоев
Проведение MPRS продлевает срок эксплуатации оборудования более чем 5 лет.
Что включают наши услуги?
1
Комплексная диагностика состояния ИБП с предоставлением отчета с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации
2
Систему «все включено»: Компоненты; Работы; Транспортные расходы
3
Пакет SLA Ultra на один год.
Схема работы
Наши преимущества:
Модернизация оборудования любой сложности и конфигурации системы
Отсутствие проектных работ и внешних согласований
Возможность проводить замену на режимных объектах
Минимальное время отключения (4 часа/ИБП*)
Система HACS/CACS (горячий/холодный коридор)
Запасные части рекомендованные заводом изготовителем
Модернизация оборудования APC, Symmetra PX