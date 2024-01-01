WebScadaMT
WebScadaMT — российский программный комплекс для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом подстанции.
Программный комплекс может быть использован как сервер сбора данных и автоматизированное рабочее место инженера-релейщика, дежурного оператора или диспетчера.
Возможности WebScadaMT
Организация сбора данных и управления оборудованием на подстанции
Связь с информационными системами
верхнего уровня
верхнего уровня
Организация и опрос устройств по основным протоколам информационного обмена с использованием интерфейсов: RS-232, RS-485
и Ethernet
и Ethernet
Компоненты:
Серверная часть
Обеспечивает сбор данных с устройств нижнего уровня, обработку, хранение и передачу информации на верхний уровень, поддержку клиентских АРМ.
Клиентская часть
Работа с клиентской частью реализована посредством веб-интерфейса и включает в себя редактор мнемосхем, конфигураторы, инструменты для работы с графиками и отчетами.
Преимущества
Поддержка ключевых протоколов информационного обмена с полевыми устройствами устройствами и верхним уровнем
Понятный интерфейс на русском языке
Распределенный алгоритм поиска ОЗЗ и расширенный алгоритм ОМП
Расширенные возможности при совместном использовании
Работа в ОС Windows и Astra Linux