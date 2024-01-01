Брендбук Систэм Электрик

Логотип

Охранная зона вокруг логотипа составляет половину высоты логотипа. Никакая другая графика и тексты не могут располагаться в охранной зоне логотипа.

Запрещено каким-либо образом менять и модифицировать логотип: менять цвет, форму, ширину и высоту, а также угол наклона, добавлять тени, границы, рамки, эффекты, фильтры, а также менять прозрачность.

Логотип окрашен в цвет Techno Green в большинстве случаев. При отсутствии возможности использовать цвет Techno Green, логотип может быть окрашен в черный, белый, либо контрастные оттенки серого.