Брендбук Систэм Электрик
Охранная зона вокруг логотипа составляет половину высоты логотипа. Никакая другая графика и тексты не могут располагаться в охранной зоне логотипа.
Запрещено каким-либо образом менять и модифицировать логотип: менять цвет, форму, ширину и высоту, а также угол наклона, добавлять тени, границы, рамки, эффекты, фильтры, а также менять прозрачность.
Логотип окрашен в цвет Techno Green в большинстве случаев. При отсутствии возможности использовать цвет Techno Green, логотип может быть окрашен в черный, белый, либо контрастные оттенки серого.
Символ ê, взятый в круг (поинт), используется как основной элемент брендинга Systeme Electric. Он является дополнением к основному логотипу и может заменять его в случаях, когда размер брендируемой площади меньше позволенной (15 мм), либо если на ближайших брендированных поверхностях используется основной логотип и тем самым сохраняется узнаваемость бренда.
Цвет (первичная палитра)
Цветовые решения Systeme Electric состоят из основной и дополнительной цветовой палитры, а также фирменного градиента. Первичные цвета всегда следует использовать в качестве основных по умолчанию. Градиент следует использовать в качестве заливки на макетах, относящихся к деятельности компании Systeme Electric. Techno Green предпочтительнее использовать на макетах, относящихся к тематике промышленности и технологий. Eco Green предпочтительнее использовать на макетах, относящихся к рынку электроустановочных изделий, экологии, устойчивому развитию, работе в Systeme Electric и сотрудничеству с учебными заведениями.
|Цвет
|Pantone
|RAL
|C
|M
|Y
|K
|R
|G
|B
|HEX
|
Techno Green
|339 C
|RAL Design 170 60 50 RAL Classic 6024
|77
|0
|59
|0
|0
|172
|134
|#00AC86
|
Eco Green
|359 C
|RAL Design 130 80 50 RAL Classic 6018
|44
|0
|61
|0
|159
|216
|131
|#9fd883
|
Black
|
White
Следует использовать дополнительную цветовую палитру на небольших пространствах (диаграммы, графики, подчеркивания). Не используйте дополнительные цвета в качестве фона и заливки крупных элементов.
Dark Grey и Light Grey используются для текста, а также для подчеркиваний и небольших элементов.
|Цвет
|Pantone
|RAL
|C
|M
|Y
|K
|R
|G
|B
|HEX
|
Sky Blue
|312 C
|RAL Design 230 60 35 RAL Classic 5012
|73
|7
|13
|0
|0
|178
|210
|#00b2d2
|
Deep Sea Blue
|653 C
|RAL Design 270 40 35 RAL Classic 5005
|88
|62
|16
|0
|46
|102
|157
|#2e669d
|
Coral Pink
|805 C
|RAL Design 030 60 50 RAL Classic 3017
|0
|71
|43
|0
|242
|111
|117
|#f26f75
|
Mustard Yellow
|610 C
|RAL Design 110 80 60 RAL Classic 1016
|17
|7
|76
|0
|218
|214
|98
|#dad662
|
Dark Grey
|405 C
|RAL Design 000 45 00 RAL Classic 7009
|7
|5
|15
|70
|101
|101
|95
|#65655f
|
Light Grey
|7527 C
|RAL Design 140 80 05 RAL Classic 9002
|7
|5
|15
|10
|213
|112
|197
|#d5d4c5
Для заголовков, подзаголовков и ключевых фраз используется цвет шрифта Techno Green. Для основного текста используется цвет шрифта Dark Grey. В качестве дополнительного цвета подзаголовков и подписей можно использовать цвет Light Grey при условии, что текст остается читабельным.
- Для крупных заголовков и основного текста используется шрифт Open Sans Regular.
- Для подзаголовков используется шрифт Open Sans Semibold, либо Open Sans Bold.
- Для подзаголовков ниже 16 pt используется Open Sans Semibold.
- Для заметок и мелких надписей используется шрифт Open Sans Light.
Open Sans Bold
АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890
Open Sans Semi Bold
АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890
Open Sans Regular
АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890
Open Sans Light
АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890
Фирменный блок включает в себя логотип Systeme Electric со слоганом, расположенный на полукруге.
Фирменный блок может быть выполнен с фоном в белом цвете и логотипом в цвете Techno Green, либо с фоном в цвете Techno Green и логотипом в белом цвете.
Фирменный блок всегда используется в нижнем правом углу макетов и занимает одну четвертую часть макета, если размер макета позволяет сделать это гармонично.
Графический элемент
Графический элемент «шапочка» повторяет форму, использованную в символе ê, взятом в круг, и используется для подготовки брендированных макетов. «шапочка» должна занимать значительную часть макета и может быть полностью залита цветом Techno Green, либо белым цветом. Также при заливке цветом Techno Green может использоваться режим наложения «Жесткий свет» с прозрачностью 42%. В дополнение в «Шапочке» может быть встроено фирменное изображение.
Три элемента «шапочка» могут накладываться друг на друга с выравниванием по центру, либо использоваться по отдельности в качестве крупных графических элементов, как представлено на примерах ниже. Допускается использование только 1 или 3 «шапочек», наложенных вертикально. Использование другого количества элементов или иное их расположение не разрешаются.