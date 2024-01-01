Бренд
Дизайн
Логотип Символ ê (поинт)
Цвет
Цвет (первичная палитра) Цвет (дополнительная палитра)
Шрифты
Применение
Фирменный блок (полукруг) Графический элемент «шапочка»

Брендбук Систэм Электрик

Корректное использование элементов бренда позволит отчетливо выразить индивидуальность и конкурентные отличия Systeme Electric. Комбинация элементов, включая логотип, цвет, типографику и изображения, составляют основу системы визуальной идентификации Systeme Electric.
Логотип
Типографика
Open Sans Light
Open Sans Regular
Open Sans Semi Bold
Open Sans Bold
Open Sans Extra Bold
Цвет
Фото
Дизайн
Логотип

Охранная зона вокруг логотипа составляет половину высоты логотипа. Никакая другая графика и тексты не могут располагаться в охранной зоне логотипа.

Запрещено каким-либо образом менять и модифицировать логотип: менять цвет, форму, ширину и высоту, а также угол наклона, добавлять тени, границы, рамки, эффекты, фильтры, а также менять прозрачность.

Логотип окрашен в цвет Techno Green в большинстве случаев. При отсутствии возможности использовать цвет Techno Green, логотип может быть окрашен в черный, белый, либо контрастные оттенки серого.

Охранная зона
Охранная зона = ½X
Охранная зона = ½X
Не модифицируйте и не редактируйте логотип!
Запрещено менять цвет логотипа
Запрещено добавлять тени
Запрещено менять форму, угол наклона, высоту и ширину логотипа
Запрещено добавлять рамки и границы
Запрещено менять уровень прозрачности
Символ ê (поинт)

Символ ê, взятый в круг (поинт), используется как основной элемент брендинга Systeme Electric. Он является дополнением к основному логотипу и может заменять его в случаях, когда размер брендируемой площади меньше позволенной (15 мм), либо если на ближайших брендированных поверхностях используется основной логотип и тем самым сохраняется узнаваемость бренда.

Цвет

Цвет (первичная палитра)

Цветовые решения Systeme Electric состоят из основной и дополнительной цветовой палитры, а также фирменного градиента. Первичные цвета всегда следует использовать в качестве основных по умолчанию. Градиент следует использовать в качестве заливки на макетах, относящихся к деятельности компании Systeme Electric. Techno Green предпочтительнее использовать на макетах, относящихся к тематике промышленности и технологий. Eco Green предпочтительнее использовать на макетах, относящихся к рынку электроустановочных изделий, экологии, устойчивому развитию, работе в Systeme Electric и сотрудничеству с учебными заведениями.

Первичные цвета
Цвет Pantone RAL C M Y K R G B HEX
Techno Green
339 C RAL Design 170 60 50 RAL Classic 6024 77 0 59 0 0 172 134 #00AC86
Eco Green
359 C RAL Design 130 80 50 RAL Classic 6018 44 0 61 0 159 216 131 #9fd883
Black
White
Градиент
Линейный градиент
Средняя точка на 70%
Угол 30 градусов
Цвет (дополнительная палитра)
Дополнительные цвета используются только в том случае, когда нельзя передать информацию первичной палитрой!

Следует использовать дополнительную цветовую палитру на небольших пространствах (диаграммы, графики, подчеркивания). Не используйте дополнительные цвета в качестве фона и заливки крупных элементов.

Dark Grey и Light Grey используются для текста, а также для подчеркиваний и небольших элементов.

Дополнительные цвета
Цвет Pantone RAL C M Y K R G B HEX
Sky Blue
312 C RAL Design 230 60 35 RAL Classic 5012 73 7 13 0 0 178 210 #00b2d2
Deep Sea Blue
653 C RAL Design 270 40 35 RAL Classic 5005 88 62 16 0 46 102 157 #2e669d
Coral Pink
805 C RAL Design 030 60 50 RAL Classic 3017 0 71 43 0 242 111 117 #f26f75
Mustard Yellow
610 C RAL Design 110 80 60 RAL Classic 1016 17 7 76 0 218 214 98 #dad662
Dark Grey
405 C RAL Design 000 45 00 RAL Classic 7009 7 5 15 70 101 101 95 #65655f
Light Grey
7527 C RAL Design 140 80 05 RAL Classic 9002 7 5 15 10 213 112 197 #d5d4c5
Шрифт

Для заголовков, подзаголовков и ключевых фраз используется цвет шрифта Techno Green. Для основного текста используется цвет шрифта Dark Grey. В качестве дополнительного цвета подзаголовков и подписей можно использовать цвет Light Grey при условии, что текст остается читабельным.

  • Для крупных заголовков и основного текста используется шрифт Open Sans Regular.
  • Для подзаголовков используется шрифт Open Sans Semibold, либо Open Sans Bold.
  • Для подзаголовков ниже 16 pt используется Open Sans Semibold.
  • Для заметок и мелких надписей используется шрифт Open Sans Light.
Заголовки, подзаголовки

Open Sans Bold

АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890

Open Sans Semi Bold

АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890

Крупные заголовки, основной текст, подписи

Open Sans Regular

АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890

Open Sans Light

АBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ аbcdfghjklmnpqrstvwxyz 1234567890

Применение
Фирменный блок (полукруг)

Фирменный блок включает в себя логотип Systeme Electric со слоганом, расположенный на полукруге.

Фирменный блок может быть выполнен с фоном в белом цвете и логотипом в цвете Techno Green, либо с фоном в цвете Techno Green и логотипом в белом цвете.

Фирменный блок всегда используется в нижнем правом углу макетов и занимает одну четвертую часть макета, если размер макета позволяет сделать это гармонично.

Графический элемент

Графический элемент «шапочка» повторяет форму, использованную в символе ê, взятом в круг, и используется для подготовки брендированных макетов. «шапочка» должна занимать значительную часть макета и может быть полностью залита цветом Techno Green, либо белым цветом. Также при заливке цветом Techno Green может использоваться режим наложения «Жесткий свет» с прозрачностью 42%. В дополнение в «Шапочке» может быть встроено фирменное изображение.

Заливка цветом Techno Green
Заливка цветом Techno Green с режимом наложения «Жесткий свет» и прозрачностью 42%
«Шапочка» со встроенным фирменным изображением.

Три элемента «шапочка» могут накладываться друг на друга с выравниванием по центру, либо использоваться по отдельности в качестве крупных графических элементов, как представлено на примерах ниже. Допускается использование только 1 или 3 «шапочек», наложенных вертикально. Использование другого количества элементов или иное их расположение не разрешаются.