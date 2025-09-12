Нам доверяют

Представляем проекты, реализованные на базе продуктов и решений от «Систэм Электрик».

ТЭК и промышленность Культура и образование Гражданское строительство Торговля и логистика Инфраструктура

ТЭК и промышленность

Комплексное решение

Иркутская нефтяная компания
Оборудование среднего напряжения

Северсталь
ИТ-инфраструктура ЦОД

ФосАгро

Культура и образование

Автоматизация и диспетчеризация

Новый корпус Третьяковской галереи, г. Москва
Электрораспределение, автоматизация и бесперебойность

Концертный центр, федеральная территория «Сириус»
Импортозамещение ПО и автоматизация

Музейный комплекс, г. Верхняя Пышма
Оборудование низкого напряжения

«Квантум-Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Автоматизация и диспетчеризация

Школа «СКОЛКА», центр «Сколково»

Гражданское строительство

Комплексное решение

ЖК Wave, Группа ЛСР, г. Москва
Розетки и выключатели, модульное оборудование

Дом «Достижение», Sminex, г. Москва
Модульное оборудование

ЖК Golden City, GloraX, г. Санкт-Петербург
Модульное оборудование

ЖК «Варшавская Life», PIONEER, г. Москва
Оборудование среднего напряжения

ОЭЗ «Ворота Байкала»

Торговля и логистика

Розетки и выключатели, модульное оборудование

X5 Group
Оборудование среднего напряжения

Индустриальный парк «Великий камень», Республика Беларусь

Инфраструктура

Оборудование среднего напряжения

Сетевая компания, Республика Татарстан
Комплексное решение

Аэропорт им. Г.И. Невельского, г. Хабаровск
Розетки и выключатели, ИБП

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, г. Москва
Модульное оборудование

ЦОД «Адман», Новосибирская область
Фильтры
Поиск
Корзина