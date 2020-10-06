Вакуумный выключатель среднего напряжения на 6/10/20/35 кВ обеспечивает защиту всех присоединений:
воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов
Вакуумный выключатель среднего напряжения на 6/10/20/35 кВ обеспечивает защиту всех присоединений:
- Исполнение: стационарное, выкатное, с моторизацией
- Номинальный ток отключения Ics:
20/25/31.5/40/50 кА
- Номинальный ток Ir: от 630 до 4000А
- Межфазные расстояния: 150/210/275/300мм
Компактное распределительное устройство (элегазовый моноблок) до 20 кВ со сборными шинами и коммутационными аппаратами в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия.
- Включает в себя от 1 до 4 встроенных функций-присоединений
- Защита питающей линии к трансформатору
от силового выключателя
- Полностью готовое заводское изделие, необслуживаемое и простое в монтаже
небоскребы
Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 6−20 кВ
- Номинальный ток: 630−4000 А
- Ток термической стойкости: до 40 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости:
до 100 кА
- Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм
- Вакуумный выключатель с литыми полюсами
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
- Кабельное или шинное подключение
- Одностороннее или двухстороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 40 кА
1 сек (макс.)
- Номинальный ток: 630−1250 А
- Ток термической стойкости: до 31,5 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости:
до 80 кА
- Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 800 мм,
1000 мм
- Вакуумный выключатель с литыми полюсами
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
- Кабельное подключение
- Одностороннее или двухстороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 31,5 кА
1 сек (макс.)
Систэм Электрик
промышленность
и водоподготовка
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в трех исполнениях:
- С элегазовой изоляцией — КРУЭ RSF
- С твердой изоляцией — КРУ RSS
- С изоляцией из чистого воздуха — КРУ RSA
- Номинальный ток: 630-1250 А
- Ток термической стойкости: до 25 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости:
до 63 кА
- Ширина ячейки с силовым выключателем и элегазовой изоляцией: 360 мм
- Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
- Категория потери непрерывности эксплуатации:
LSC2
- Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
- Одностороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 20 кА
1 сек
для максимального соответствия требованиям заказчика
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем
с пружинно-моторным приводом.
- Номинальный ток: 630-3150 А
- Ток термической стойкости: до 40 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости:
до 100 кА
- С одинарной или двойной системой сборных шин
- Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
- Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
- Одностороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
генерация
промышленность
промышленность
солнечная энергетика
Сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность
до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания
- Номинальная мощность: 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 кВА
- Степень защиты: IP00, IP23, IP30, IP31
- Без вентиляции, AF25 или AF40
- Уровень частичных разрядов <10 пКл
- Номинальная мощность: 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 и 10000 кВА
- Степень защиты: IP00 или IP20
- Без вентиляции, AF25 или AF40
- Уровень частичных разрядов <10 пКл