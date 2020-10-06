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Силовые выключатели

Вакуумный выключатель среднего напряжения на 6/10/20/35 кВ обеспечивает защиту всех присоединений:
воздушных и кабельных линий, двигателей, конденсаторов, трансформаторов

Оптимальное решение для установки в ячейки типа КСО/КРУ
SystemePact VCB
Характеристики:
Номинальное напряжение Un: 6/10/20/35 кВ
  • Исполнение: стационарное, выкатное, с моторизацией
  • Номинальный ток отключения Ics:
    20/25/31.5/40/50 кА
  • Номинальный ток Ir: от 630 до 4000А
  • Межфазные расстояния: 150/210/275/300мм
Преимущества:
Широкий диапазон исполнений
Пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания
Простота конструкции с высокой надежностью
Все элементы ручного управления и индикации расположены на лицевой панели
Высокий коммутационный ресурс
Современный дизайн
Стандартные области применения:
Городская инфраструктура
Нефтяная отрасль
Химическая отрасль
Промышленные предприятия
Электрические сети
Распределительные устройства

Компактное распределительное устройство (элегазовый моноблок) до 20 кВ со сборными шинами и коммутационными аппаратами в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия.

RME
Характеристики:
  • Включает в себя от 1 до 4 встроенных функций-присоединений
  • Защита питающей линии к трансформатору
    от силового выключателя
  • Полностью готовое заводское изделие, необслуживаемое и простое в монтаже
Преимущества:
Производство и полное сервисное обслуживание в России
Высокотехнологичная сборка с роботизированными участками сварки и многоступенчатый контроль качества на заводе в Ленинградской области
Аттестация ПАО “Россети”
Уникальные технические решения для обеспечения надежности и простой эксплуатации
Срок службы — 30 лет
Уменьшение габаритов подстанций и распределительных устройств, а также снижение затрат за счет минимального технического обслуживания
Стандартные области применения:
Кабельные сети
Стадионы
Объекты пищевой промышленности
Театры и музеи
Бизнес-центры,
небоскребы
Автодороги
Центры Обработки Данных
Метрополитен
Аэропорты

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (КРУ) на номинальное напряжение 6−20 кВ

Systeme MVnex
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6 кВ, 10 кВ
  • Номинальный ток: 630−4000 А
  • Ток термической стойкости: до 40 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости:
    до 100 кА
  • Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 550 мм, 650 мм, 800 мм, 1000 мм
  • Вакуумный выключатель с литыми полюсами
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
  • Кабельное или шинное подключение
  • Одностороннее или двухстороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 40 кА
    1 сек (макс.)
Systeme MVnex
Характеристики:
Номинальное напряжение: 20 кВ
  • Номинальный ток: 630−1250 А
  • Ток термической стойкости: до 31,5 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости:
    до 80 кА
  • Ширина ячейки: ячейка с выключателем: 800 мм,
    1000 мм
  • Вакуумный выключатель с литыми полюсами
  • Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B PM
  • Кабельное подключение
  • Одностороннее или двухстороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 31,5 кА
    1 сек (макс.)
Преимущества:
Полное дистанционное управление и круглосуточный онлайн-мониторинг
Вакуумная технология гашения дуги для минимального технического обслуживания
Соответствие требованиям стандартов ГОСТ и МЭК
Гибкость и простота использования
Возможность работы в неблагоприятных условиях благодаря использованию вакуумного силового выключателя и жесткому контролю качества
Систэм Электрик
Нижнее или верхнее кабельное или шинное подключение
Удобный и эргономичный интерфейс оператора, исключающий неправильную эксплуатацию
Стандартные области применения:
Электрические сети
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
Нефтегазовая
промышленность
Водоснабжение
и водоподготовка
Ветроэнергетика
Инфраструктура
Центры Обработки Данных

Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в трех исполнениях:

  • С элегазовой изоляцией — КРУЭ RSF
  • С твердой изоляцией — КРУ RSS
  • С изоляцией из чистого воздуха — КРУ RSA
SystemeRS
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6-10-20 кВ
  • Номинальный ток: 630-1250 А
  • Ток термической стойкости: до 25 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости:
    до 63 кА
  • Ширина ячейки с силовым выключателем и элегазовой изоляцией: 360 мм
  • Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
  • Категория потери непрерывности эксплуатации:
    LSC2
  • Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
  • Одностороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR 20 кА
    1 сек
Преимущества:
Безопасность и удобство эксплуатации
Широкий диапазон применений
Надежность
Адаптация у сертифицированных российских партнеров компании
для максимального соответствия требованиям заказчика
Простота установки
Стандартные области применения:
Инфраструктура
Промышленность
Центры Обработки Данных
Электрические сети

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем
с пружинно-моторным приводом.

SystemeGT
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ
  • Номинальный ток: 630-3150 А
  • Ток термической стойкости: до 40 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости:
    до 100 кА
  • С одинарной или двойной системой сборных шин
  • Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
  • Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
  • Одностороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
Преимущества:
Безопасность и удобство эксплуатации
Простота установки
Надежность эксплуатации
Широкий диапазон применений
Стандартные области применения:
Электрические сети,
генерация
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
Нефтегазовая
промышленность
Химическая
промышленность
Ветроэнергетика,
солнечная энергетика
Инфраструктура
Трансформаторы

Сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность
до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания

Systeme3AL
Характеристики:
Номинальное напряжение: 6, 10, 20 кВ
  • Номинальная мощность: 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 кВА
  • Степень защиты: IP00, IP23, IP30, IP31
  • Без вентиляции, AF25 или AF40
  • Уровень частичных разрядов <10 пКл
Systeme3AL
Характеристики:
Номинальное напряжение: 35 кВ
  • Номинальная мощность: 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 и 10000 кВА
  • Степень защиты: IP00 или IP20
  • Без вентиляции, AF25 или AF40
  • Уровень частичных разрядов <10 пКл
Преимущества:
Применение высококачественных материалов и комплектующих
Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания
Соответствие стандарту ГОСТ Р
Пониженный уровень шума
Техническая и коммерческая поддержка
Различные варианты исполнения
Стандартные области применения:
Объекты электросетевого комплекса
Нефтегазовая отрасль
Промышленность
Инфраструктура