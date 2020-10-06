Преимущества:

Производство и полное сервисное обслуживание в России

Высокотехнологичная сборка с роботизированными участками сварки и многоступенчатый контроль качества на заводе в Ленинградской области

Аттестация ПАО “Россети”

Уникальные технические решения для обеспечения надежности и простой эксплуатации

Срок службы — 30 лет