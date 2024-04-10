Электроустановочные изделия и аксессуары
Розетки и выключатели
Скрытый монтаж
Искусство в деталях!
Дизайн, неподвластный времени. В этой линейке представлен широкий выбор фукций: USB розетки, термостаты, диммеры.
Комплимент вашему интерьеру
Под стать характеру
Экономьте с умом
Открытый монтаж
Красота и доступность
Открытый монтаж IP44, IP54
Элегантный дизайн, надежная защита
Удачное решение для дачи
Розетки и выключатели для кабель-каналов
Легкость монтажа и качество материалов гарантируют надежность, прочность и удобство при эксплуатации
Классический дизайн, высокая функциональность и надежная фиксация механизмов
- Розетки 16А, 250В
- Компьютерные и телефонные розетки
- Выключатели 10А, 250В
Система трековых розеток
Трековые шины MultiTrack предназначены для использования совместно с трековыми розетками MultiTrack с целью обеспечения удобства подключения бытовых электроприборов к электросети.
Монтажные и распределительные коробки
Монтажные и распределительные коробки для скрытого монтажа
Надежное крепление розеток и выключателей, а также защита и изоляция кабелей от внешних воздействий вне зависимости от типа стен.
Прочная конструкция коробок для надежного крепления розеток и выключателей при скрытом монтаже.
Продуманная конструкция коробок для удобного соединения кабелей при скрытом монтаже.
Прочная конструкция коробок для надежного крепления розеток и выключателей при скрытом монтаже.
Продуманная конструкция коробок для удобного соединения кабелей при скрытом монтаже.
Распределительные коробки для открытого монтажа
Надежная конструкция, защищающая места соединения кабелей от неблагоприятных условий эксплуатации.
Предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды: гарантированная степень пылевлагозащиты IP55.
Предназначены для подключения к сети питания различных приборов, например, электрических плит и духовых шкафов.
Распределительные коробки прямого монтажа
Распределительные коробки открытой установки с мембранным вводами предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Электромонтажные материалы
В разделе представлены Изолента из ПВХ, нейлоновые кабельные стяжки, арочные кабельные каналы и каучуковые вилки и розетки Multiset, которые помогут электромонтажнику сделать свою работу качественно и придать ей элегантный вид.
Предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. Наличие 8-ми цветовых вариантов позволяет использовать её при маркировке проводов. Незаменима при использовании в быту.
Кабельные каналы MultiSet предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы.
Кабельные стяжки применяются для соединения кабелей и проводов в жгуты, а также для их крепления к элементам строительных конструкций и т.д. Находят широкое применение в быту.
Предназначены для сетей до 250 В, на ток до 16 А. Позволяют безопасно работать в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Аксессуары
Широкий выбор аксессуаров по доступной цене для решения различных задач.
Сжимы или «орехи» предназначены для организации отводов от магистрального провода.