Электроустановочные изделия и аксессуары

Современный дизайн
Широкий ассортимент функций и цветов
Качественные материалы
Долговечность и надежность
Розетки и выключатели Розетки и выключатели для кабель-каналов Система трековых розеток Монтажные и распределительные коробки Электромонтажные материалы Аксессуары

Розетки и выключатели

Скрытый монтаж

ArtGallery

Искусство в деталях!

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AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени. В этой линейке представлен широкий выбор фукций: USB розетки, термостаты, диммеры.

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Glossa

Комплимент вашему интерьеру

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W59

Под стать характеру

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Blanca

Покоряет с первого взгляда

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Этюд

Удачное решение для города и дачи

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Хит

Экономьте с умом

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Открытый монтаж

Blanca

Покоряет с первого взгляда

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Этюд

Удачное решение для города и дачи

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Хит

Красота и доступность

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Открытый монтаж IP44, IP54

AtlasDesign Profi IP54

Элегантный дизайн, надежная защита

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Этюд IP44

Удачное решение для дачи

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Розетки и выключатели для кабель-каналов

Легкость монтажа и качество материалов гарантируют надежность, прочность и удобство при эксплуатации

W45

Классический дизайн, высокая функциональность и надежная фиксация механизмов

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  • Розетки 16А, 250В
  • Компьютерные и телефонные розетки
  • Выключатели 10А, 250В
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Система трековых розеток

Система трековых розеток MultiTrack

Трековые шины MultiTrack предназначены для использования совместно с трековыми розетками MultiTrack с целью обеспечения удобства подключения бытовых электроприборов к электросети.

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Монтажные и распределительные коробки

Монтажные и распределительные коробки для скрытого монтажа

Надежное крепление розеток и выключателей, а также защита и изоляция кабелей от внешних воздействий вне зависимости от типа стен.

Монтажные коробки для сплошных стен MultiBox

Прочная конструкция коробок для надежного крепления розеток и выключателей при скрытом монтаже.

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Распределительные коробки для сплошных стен MultiBox

Продуманная конструкция коробок для удобного соединения кабелей при скрытом монтаже.

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Монтажные коробки для полых стен MultiBox

Прочная конструкция коробок для надежного крепления розеток и выключателей при скрытом монтаже.

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Распределительные коробки для полых стен MultiBox

Продуманная конструкция коробок для удобного соединения кабелей при скрытом монтаже.

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Распределительные коробки для открытого монтажа

Надежная конструкция, защищающая места соединения кабелей от неблагоприятных условий эксплуатации.

Распределительные коробки IP55 MultiBox

Предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды: гарантированная степень пылевлагозащиты IP55.

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Коробки клеммные IP44 MultiBox

Предназначены для подключения к сети питания различных приборов, например, электрических плит и духовых шкафов.

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Распределительные коробки прямого монтажа

Распределительные коробки прямого монтажа IP66 MultiBox

Распределительные коробки открытой установки с мембранным вводами предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.

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Электромонтажные материалы

В разделе представлены Изолента из ПВХ, нейлоновые кабельные стяжки, арочные кабельные каналы и каучуковые вилки и розетки Multiset, которые помогут электромонтажнику сделать свою работу качественно и придать ей элегантный вид.

Изолента ПВХ MultiSet

Предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. Наличие 8-ми цветовых вариантов позволяет использовать её при маркировке проводов. Незаменима при использовании в быту.

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Арочные кабель-каналы MultiSet

Кабельные каналы MultiSet предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы.

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Стяжки кабельные MultiSet

Кабельные стяжки применяются для соединения кабелей и проводов в жгуты, а также для их крепления к элементам строительных конструкций и т.д. Находят широкое применение в быту.

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Каучуковые вилки и розетки MultiSet

Предназначены для сетей до 250 В, на ток до 16 А. Позволяют безопасно работать в неблагоприятных условиях окружающей среды.

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Аксессуары

Широкий выбор аксессуаров по доступной цене для решения различных задач.

Потолочные розетки MultiBox
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Сжимы ответвительные MultiBox

Сжимы или «орехи» предназначены для организации отводов от магистрального провода.

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