Устройства AtlasDesign Smart

Одно из этих устройств необходимо для подключения устройств линейки AtlasDesign Smart к Умному дому Sber.

Подключение происходит по протоколу Zigbee. Он обеспечивает более быструю и стабильную передачу сигнала между устройствами.

Умный дом Sber освобождает человека от рутинных задач.

он включит свет в комнате, если кто-то войдёт;

поддержит в квартире идеальную температуру, включая и выключая терморегулятор на радиаторе отопления;

оперативно сообщит родителям, что малыш открыл окно в детской;

заметит протечку и перекроет водоснабжение и ещё многое другое.

Достаточно один раз подключить и настроить устройства, чтобы наслаждаться возможностями умного дома: умным светом, комфортным климатом и контролем безопасности жилища 24/7.