Сценарии автоматизации с Zigbee-устройствами продолжат работать даже при проблемах с Wi-Fi
Устройства AtlasDesign Smart
Умные встраиваемые розетки и выключатели представлены в двух популярных цветах: белый и карбон. Ими можно управлять голосом или через приложение.
Единый стиль
Умные девайсы AtlasDesign Smart можно комбинировать в одной рамке вместе с традиционными устройствами серии AtlasDesign
Легкий и простой монтаж
Можно установить в стандартный круглый подрозетник глубиной от 45 мм
Индивидуальные настройки
Можно установить любой цвет индикатора и настроить яркость или выключить его вовсе.
Создайте свой уникальный дизайн
Устройства линейки AtlasDesign Smart также совместимы с рамками из коллекций AtlasDesign Nature, AtlasDesign Antique и AtlasDesign Art
Настройка сценариев и расписания
Управляйте устройствами в своём умном доме через приложение Салют или веб-приложение. Настраивайте сценарии автоматизации, которые удобны именно Вам
Zigbee 3.0 Протокол для подключения устройств AtlasDesign Smart к Умному дому Sber
Умная розетка, карбон
Умная розетка, белый
Умный выключатель (одноклавишный), карбон
Умный выключатель (одноклавишный), белый
Умный выключатель (двухклавишный), карбон
Умный выключатель (двухклавишный), белый
Умный термостат тёплого пола, черный
Умный термостат тёплого пола, белый
Для управления устройствами необходимо приобрести умную колонку SberBoom Home
либо умный хаб Sber.
Одно из этих устройств необходимо для подключения устройств линейки AtlasDesign Smart к Умному дому Sber.
Подключение происходит по протоколу Zigbee. Он обеспечивает более быструю и стабильную передачу сигнала между устройствами.
Умный дом Sber освобождает человека от рутинных задач.
- он включит свет в комнате, если кто-то войдёт;
- поддержит в квартире идеальную температуру, включая и выключая терморегулятор на радиаторе отопления;
- оперативно сообщит родителям, что малыш открыл окно в детской;
- заметит протечку и перекроет водоснабжение и ещё многое другое.
Достаточно один раз подключить и настроить устройства, чтобы наслаждаться возможностями умного дома: умным светом, комфортным климатом и контролем безопасности жилища 24/7.