Systeme Electric — оборудование и комплексные решения для управления электроэнергией
Систэм Электрик (Systeme Electric) – российская производственная компания с мировой экспертизой. Мы предлагаем комплексные решения в области электроэнергии и промышленной автоматизации и делаем процессы безопасными, эффективными и технологичными.
В 2022 году Schneider Electric (Шнайдер Электрик) приняла решение продать российские активы местному менеджменту. Так появилась компания Systeme Electric.
Качество и инновации
Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую технологическую экосистему на базе российского программного обеспечения.
Мы предоставляем продукты и решения для управления электроэнергией, промышленной автоматизации, IT и инженерной инфраструктуры зданий.
Многообразие и гибкость
Мы постоянно расширяем наш продуктовый портфель и предлагаем решения для разных сегментов промышленности и задач наших клиентов.
Российское производство. Мировая экспертиза.
Мы успешно локализовали производство и разработки, благодаря
чему создали уникальный портфель продукции, не имеющий аналогов на
российском рынке.
Систэм Электрик развивает цифровые платформы на базе отечественного ПО.
Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ») — завод по производству и локальной адаптации электротехнического оборудования среднего напряжения, а также оборудования для промышленной автоматизации.
г. Коммунар, Ленинградская Область
Завод «Потенциал» — завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий.
г. Козьмодемьянск,
Республика Марий Эл
НТЦ «Механотроника» — один из российских технологических лидеров в релейной защите и автоматике. Исследования, разработка, производство и установка систем релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления.
г. Санкт-Петербург
СИСТЭМ СОФТ - российская ИТ-компания с глобальной экспертизой. Создаем ПО для цифровизации промышленных и гражданских объектов: от диспетчеризации и аналитики до кибербезопасности и интеграции
г. Иннополис, Республика Татарстан
Склад класса А >20 000 кв.м
Склад класса А ~ 3 700 паллетомест
Технологии и экспертиза
Систэм Электрик активно занимается разработкой и созданием собственной инновационной продукции и полностью российского программного обеспечения.
Крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис) вместе с командами инженеров на производствах непрерывно работают над улучшением нашей продукции.Узнайте больше
Доверие и эффективность
Наш ключевой приоритет — надежная работа с партнерами и заказчиками.
Систэм Электрик продает свою продукцию через официальных партнеров, обеспечивая бесперебойную и своевременную поставку товаров.
Мы тщательно следим за качеством предоставляемых услуг, поэтому ответственно относимся к выбору и авторизации партнеров.
Поддержка и сервис
Надежность и стабильность
Сервис от Систэм Электрик — это больше, чем ремонт и обслуживание. Наша задача — помочь в повышении операционной эффективности при эксплуатации оборудования на всех этапах его жизненного цикла: от планирования до модернизации.