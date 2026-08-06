Systeme Electric — оборудование и комплексные решения для управления электроэнергией

Систэм Электрик (Systeme Electric) – российская производственная компания с мировой экспертизой. Мы предлагаем комплексные решения в области электроэнергии и промышленной автоматизации и делаем процессы безопасными, эффективными и технологичными.

В 2022 году Schneider Electric (Шнайдер Электрик) приняла решение продать российские активы местному менеджменту. Так появилась компания Systeme Electric.