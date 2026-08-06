Systeme Electric — оборудование и комплексные решения для управления электроэнергией

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Энергия. Технологии. Надежность.

Систэм Электрик (Systeme Electric) – российская производственная компания с мировой экспертизой. Мы предлагаем комплексные решения в области электроэнергии и промышленной автоматизации и делаем процессы безопасными, эффективными и технологичными.

В 2022 году Schneider Electric (Шнайдер Электрик) приняла решение продать российские активы местному менеджменту. Так появилась компания Systeme Electric.

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Продукты

Качество и инновации

Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую технологическую экосистему на базе российского программного обеспечения.

Мы предоставляем продукты и решения для управления электроэнергией, промышленной автоматизации, IT и инженерной инфраструктуры зданий.

Электроустановочные изделия и аксессуары
Оборудование для распределения электроэнергии
Низкое напряжение Среднее напряжение
Автоматизация и безопасность зданий
Промышленная автоматизация
Модульное оборудование и щитки
Оборудование для IT-инфраструктуры
Пускорегулирующая аппаратура
Качество электроэнергии
Релейная защита
Все продукты
Решения

Многообразие и гибкость

Мы постоянно расширяем наш продуктовый портфель и предлагаем решения для разных сегментов промышленности и задач наших клиентов.

Решения для бизнеса
Подберите оптимальное решение для вашего бизнеса
Решения для дома
Используйте электроэнергию разумно и эффективно каждый день
Сделано в России

Российское производство. Мировая экспертиза.

Мы успешно локализовали производство и разработки, благодаря чему создали уникальный портфель продукции, не имеющий аналогов на российском рынке.
Систэм Электрик развивает цифровые платформы на базе отечественного ПО.

Завод СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ

Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ») — завод по производству и локальной адаптации электротехнического оборудования среднего напряжения, а также оборудования для промышленной автоматизации.

г. Коммунар, Ленинградская Область

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Завод «Потенциал»

Завод «Потенциал» — завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий.

г. Козьмодемьянск,
Республика Марий Эл

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НТЦ «Механотроника»

НТЦ «Механотроника» — один из российских технологических лидеров в релейной защите и автоматике. Исследования, разработка, производство и установка систем релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления.

г. Санкт-Петербург

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СИСТЭМ СОФТ

СИСТЭМ СОФТ - российская ИТ-компания с глобальной экспертизой. Создаем ПО для цифровизации промышленных и гражданских объектов: от диспетчеризации и аналитики до кибербезопасности и интеграции

г. Иннополис, Республика Татарстан

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Логистических центра
Все логистические центры оснащены передовыми цифровыми инструментами для оперативной и точной отгрузки заказов клиентам. Логистические центры также выделяют в приоритет ответственное отношение к ресурсам и окружающей среде – при активном участии сотрудников внедрено повторное использование тары, переработка отходов, работают программы снижения потребления электроэнергии и оптимизации загрузки транспорта.
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20 000
г. Лобня
Склад класса А >20 000 кв.м
3 700
г. Екатеринбург
Склад класса А ~ 3 700 паллетомест
Российские разработки

Технологии и экспертиза

Систэм Электрик активно занимается разработкой и созданием собственной инновационной продукции и полностью российского программного обеспечения.

Systeme Electric Systeme Electric Systeme Soft Systeme Soft Механотроника Механотроника

Крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис) вместе с командами инженеров на производствах непрерывно работают над улучшением нашей продукции.

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Наши партнеры

Доверие и эффективность

Наш ключевой приоритет — надежная работа с партнерами и заказчиками.

Систэм Электрик продает свою продукцию через официальных партнеров, обеспечивая бесперебойную и своевременную поставку товаров.

Мы тщательно следим за качеством предоставляемых услуг, поэтому ответственно относимся к выбору и авторизации партнеров.

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Поддержка и сервис

Надежность и стабильность

Сервис от Систэм Электрик — это больше, чем ремонт и обслуживание. Наша задача — помочь в повышении операционной эффективности при эксплуатации оборудования на всех этапах его жизненного цикла: от планирования до модернизации.

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