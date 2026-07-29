«Систэм Электрик» покажет новинки и флагманы оборудования на отраслевом фестивале в честь 70-летия Дня строителя

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продемонстрирует новые и флагманские серии оборудования на фестивале «Строители будущего 2026». Мероприятие посвящено национальному празднику Дню строителя, который в этом году отмечает 70-летний юбилей.

Строительная отрасль – одно из ключевых направлений, где применяется весь спектр оборудования «Систэм Электрик». Группа компаний поставляет свои продукты и решения для проектов крупнейших застройщиков, в том числе Sminex, Capital Group, MR Group, «Группа ЛСР», Glorax и многих других, а также участвует в создании масштабных инфраструктурных, промышленных, научных и культурных объектов страны.

На фестивале «Строители будущего 2026» «Систэм Электрик» представит стенд с оборудованием, которое уже применяется на десятках реальных проектов, – электроустановочные изделия производства завода «Потенциал» (Республика Марий Эл, входит в «Систэм Электрик»), одного из крупнейших предприятий по производству розеток и выключателей в России и СНГ, а также комплексное предложение по модульному оборудованию для разных сегментов – Dekraft, City9 Set и Systeme9.

Гости фестиваля увидят:

новинку 2026 года – безрамочную серию выключателей и розеток Systeme Infinity с ультратонким дизайном;

флагманские коллекции розеток и выключателей ArtGallery, AtlasDesign и другие серии электроустановочных изделий;

умные устройства серии AtlasDesign Smart, результат работы двух команд «Систэм Электрик» и SberDevices, в том числе, выключатели с опциональной нейтралью, которые позволяют легко заменить классический выключатель на умный;

теплые полы STEP BALANCE и STEP TURBO;

флагманскую серию модульного оборудования Systeme9;

модульное оборудование City9 Set;

распределительные щиты City9 Box и City9 Box IT;

модульное оборудование и распределительные щиты бренда Dekraft.

Фестиваль «Строители будущего 2026» состоится 9 августа в пространстве «Хлебозавод» по адресу в Москва, Новодмитровская улица, 1.