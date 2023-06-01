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Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен

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Электроустановочные изделия и аксессуары
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Blanca
MultiBox
Systeme Infinity
BLNMK000001
Серия: Blanca
BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
FSE350000
Серия: Systeme Infinity
Systeme Infinity, Коробка установочная 86х86 мм, стыкуемая, для сплошных стен, Зеленый
IMT35100
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная для сплошных стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
IMT351001
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная д/сплошных стен D65x45 мм, под коронку D68 мм (со стикером)
IMT35101
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная для сплошных стен D65x60 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
IMT351011
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная для сплошных стен D65x60 мм, под коронку D68 мм (со стикером)
IMT35120
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распред. D70x40 мм д/сплошных стен, с крышкой D80мм, монтажное отв. D80x41
IMT351201
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распред. D70x40 мм д/сплошных стен, с крышкой D80 мм (со стикером)
IMT35121
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распред. D100x50 мм д/сплошных стен, с крышкой D107 мм
IMT351211
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распред. D100x50 мм д/сплошных стен, с крышкой D107 мм (со стикером)
IMT35122
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распределительная 100x100х48 мм для сплошных стен, с крышкой 112х112мм
IMT351221
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка распред. 100x100х48 мм д/сплошных стен, с крышкой 112х112 мм (со стикером)
KM-252
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная 2 поста д/сплошных стен, габариты 148х71х47мм, под коронку D80 ЗЕЛЁНАЯ
LEX1420540R
Серия: MultiBox
MULTIBOX Крышка монтажной коробки, диаметр 92 мм, крепление винтовое, БЕЛАЯ
LEX1420572MR
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка установочная д/сплошных стен D65x45 мм, глубина 47 мм, монтажное отверстие 76х76 мм
U191
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка ответвительная д/сплошных стен, размеры D96x15 мм, крышка D106 мм, под коронку D102
U192
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка ответвительная д/сплошных стен, размеры D96x30 мм, крышка D106 мм, под коронку D102
U194
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка ответвительная д/сплошных стен, размеры D71x15 мм, крышка D80 мм, под коронку D75
U195
Серия: MultiBox
MULTIBOX Коробка ответвительная д/сплошных стен, размеры D71x30 мм, крышка D80 мм, под коронку D75
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