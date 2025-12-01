Электроустановочные изделия Blanca

Аккуратные и стильные выключатели и розетки для любого интерьера. Выбор из семи стильных цветов позволяет легко подобрать оттенок, который лучше всего будет соответствовать вашему характеру и образу жизни.

Серия Blanca для скрытого монтажа станет превосходным выбором для отделки любого помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.