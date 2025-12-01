Современный европейский дизайн изделий идеально впишется в ваш интерьер и декор. Палитра из семи модных цветов позволит вам выбрать именно тот, который отразит ваши личные качества и жизненный стиль. Изделия серии Blanca для скрытого монтажа станут превосходным выбором для отделки вашего помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.
Электроустановочные изделия Blanca
Описание
Аккуратные и стильные выключатели и розетки для любого интерьера. Выбор из семи стильных цветов позволяет легко подобрать оттенок, который лучше всего будет соответствовать вашему характеру и образу жизни.
Серия Blanca для скрытого монтажа станет превосходным выбором для отделки любого помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.
Широкий ассортимент выключателей
Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные (только для скрытой установки), с подсветкой и без нее – обеспечивают свободу выбора каждому покупателю/клиенту.
Диммеры
Диммеры позволяют плавно регулировать уровень освещения в помещении, создавая обстановку под настроение.
Современный поворотно-нажимной диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами 5-400 Вт.
Розетки и переключатели со степенью защиты IP44
Для использования во влажных помещениях, где требуется дополнительная защита. Благодаря степени защиты IP44, розетки и выключатели обеспечивают надежную работу даже в условиях повышенной влажности и пыли.
Силовые розетки и вилки
Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 контакта. Также в серии Blanca доступны монтажные и подъемные коробки наружной установки для силовых розеток.
Проводной звонок и звонковая кнопка
Произведите прекрасное впечатление на тех, кто приходит к вам в гости, благодаря изящной кнопке звонка! Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!
Характеристики серии:
Цвета: белый, молочный, алюминий, титан, антрацит, молочный, ясень и бежевый.
Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.
Серия Blanca производится в лучших традициях российского качества и соответствует EAC и требованиям таможенного союза.
Преимущества
- Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
- Изделия соответствуют европейским стандартам
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт вилки
- Высококачественный износостойкий ABS-пластик с глянцевой поверхностью гарантирует длительную эксплуатацию
- Удобный ввод проводов
- Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе розеток и выключателей
- Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене
- Две регулируемые точки крепления в изделиях открытой установки гарантируют строго горизонтальный монтаж механизмов на стенах
- Предварительная перфорация кабельных вводов упрощает подключение механизмов и способствует качественному монтажу кабель-каналов и проводов различного сечения
- Качественные материалы оснований обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
- Новая энергоэффективная светодиодная подсветка
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок
- Травмобезопасный корпус механизмов
- Ресурс соответствует европейским стандартам
- Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери
- Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт в цепи заземления
Применение
Современный дизайн, семь вариантов цветового исполнения и широкий ассортимент изделий позволяют серии Blanca стать отличным выбором для любых типов помещений: квартир, студий, лофтов и частных домов, а также для гостиниц, ресторанов и любых других зданий.