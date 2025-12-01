Blanca
Покоряет с первого взгляда

Современный европейский дизайн изделий идеально впишется в ваш интерьер и декор. Палитра из семи модных цветов позволит вам выбрать именно тот, который отразит ваши личные качества и жизненный стиль. Изделия серии Blanca для скрытого монтажа станут превосходным выбором для отделки вашего помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.

Электроустановочные изделия Blanca

Электронный каталог

Описание

Аккуратные и стильные выключатели и розетки для любого интерьера. Выбор из семи стильных цветов позволяет легко подобрать оттенок, который лучше всего будет соответствовать вашему характеру и образу жизни.

Серия Blanca для скрытого монтажа станет превосходным выбором для отделки любого помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.

Широкий ассортимент выключателей

Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные (только для скрытой установки), с подсветкой и без нее – обеспечивают свободу выбора каждому покупателю/клиенту.

Диммеры

Диммеры позволяют плавно регулировать уровень освещения в помещении, создавая обстановку под настроение.

Современный поворотно-нажимной диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами 5-400 Вт. 

Розетки и переключатели со степенью защиты IP44

Для использования во влажных помещениях, где требуется дополнительная защита. Благодаря степени защиты IP44, розетки и выключатели обеспечивают надежную работу даже в условиях повышенной влажности и пыли.

Силовые розетки и вилки

Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 контакта. Также в серии Blanca доступны монтажные и подъемные коробки наружной установки для силовых розеток. 

Проводной звонок и звонковая кнопка

Произведите прекрасное впечатление на тех, кто приходит к вам в гости, благодаря изящной кнопке звонка! Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!

Характеристики серии:

Цвета: белый, молочный, алюминий, титан, антрацит, молочный, ясень и бежевый.

Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.

Серия Blanca производится в лучших традициях российского качества и соответствует EAC и требованиям таможенного союза.

Преимущества

Безопасность и надежность
  • Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
  • Изделия соответствуют европейским стандартам
  • Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт вилки
  • Высококачественный износостойкий ABS-пластик с глянцевой поверхностью гарантирует длительную эксплуатацию 
Простота и легкость монтажа
  • Удобный ввод проводов
  • Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения
  • Шаблон для зачистки проводов на корпусе розеток и выключателей
  • Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене
  • Две регулируемые точки крепления в изделиях открытой установки гарантируют строго горизонтальный монтаж механизмов на стенах
  • Предварительная перфорация кабельных вводов упрощает подключение механизмов и способствует качественному монтажу кабель-каналов и проводов различного сечения 
Качественные материалы
  • Качественные материалы оснований обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
  • Новая энергоэффективная светодиодная подсветка
  • Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок
  • Травмобезопасный корпус механизмов
  • Ресурс соответствует европейским стандартам
  • Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери
  • Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт в цепи заземления

Применение

Современный дизайн, семь вариантов цветового исполнения и широкий ассортимент изделий позволяют серии Blanca стать отличным выбором для любых типов помещений: квартир, студий, лофтов и частных домов, а также для гостиниц, ресторанов и любых других зданий.

Квартиры
Частные дома и дачи
Объекты инфраструктуры
Рестораны
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухполюсная двухместная, для скрытой установки, стационарная, без заземляющего контакта, со шторками бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухполюсная двухместная, для скрытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, без шторок бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухполюсная двухместная, для скрытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная IР44 серии Blanca
Розетка штепсельная двухполюсная двухместная, для скрытой установки, стационарная, без заземляющего контакта, без шторок бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками, с монтажной пластиной бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками, с изолирующей пластиной бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, без шторок, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, без шторок, с изолирующей пластиной бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная IР44 серии Blanca
Розетка штепсельная двухполюсная двухместная брызгозащищенная, для скрытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, с изолирующий пластиной, стационарная, без заземляющего контакта, без шторок, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, с монтажной пластиной, стационарная, без заземляющего контакта, без шторок, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, с изолирующей пластиной, стационарная, без заземляющего контакта, со шторками, с изолирующей пластиной бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
Розетка двухместная серии Blanca
Розетка штепсельная двухполюсная двухместная, для открытой установки, стационарная, без заземляющего контакта, без шторок бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.
