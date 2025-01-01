Контакты Систэм Электрик

Главный офис Систэм Электрик
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12,
корп. 1, здание "А"
Тел.: +7 (800) 301 01 02
Тел.: +7 (495) 777 99 90
Акционерное общество «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»
ОГРН 1027739393637
ИНН 7712092928
КПП 509950001
Офис в Технополис Москва
109316, Москва, ул. Волгоградский проспект, 42, корп. 5
Тел.: +7 (495) 777 99 90
Офис в Республике Беларусь
220007, Минск, ул. Московская, д. 22−9
Тел.: +375 17 236 96 23
Systeme Soft
Центр Инноваций
420500, Респ. Татарстан, р-н Верхнеуслонский, г. Иннополис,
ул. Университетская, д. 7, оф. 201
Шоурум дизайнерской электрики Systeme Electric
105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9
Тел.: +7 (925) 770 88 77
Центр Поддержки Клиентов
109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 42к5
Тел.: +7 (800) 200 64 46
Тел.: +7 (495) 777 99 88
Центр обучения
109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 42к5
Тел.: +7 (495) 777 99 90 (доб.: 2002)
Контакты для прессы
Логистические центры
Центральный Логистический Центр «Лобня»
Московская область, г. Лобня, Краснополянский проезд, д. 4
Тел.: +7 (495) 777 99 90 доб. 7119, 7139
Время работы: 8:00−17:00
Время самовывоза груза: 8:00−16:00
Выходные дни: Сб и Вс
Логистический центр «Уральский»
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Залесье, проезд Индустриальный,
д. 1, корп. 2
Тел.: +7 (343) 288 76 84
Время работы: 8:00—17:00 (по местному времени)
Время самовывоза груза: 8:00—16:00 (по местному времени)
Выходные дни: Сб и Вс
Заводы
Завод ПОТЕНЦИАЛ
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д. 1
Тел.: +7 (83632) 9 21 00
Завод СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ («СЭЗЭМ»)
188323, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, Промзона №3, cтроение 1
Тел.: +7 (812) 305 28 11
НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»
198206, г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерстроя, д. 23 А
Тел.: +7 (812) 244 70 15 (многоканальный)
Тел.: +7 (812) 654 35 83
Региональные офисы
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иннополис
Казань
Краснодар
Красноярск
Хабаровск
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Уфа
