Контакты Систэм Электрик
Главный офис
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12,
корп. 1, здание "А"
корп. 1, здание "А"
Тел.: +7 (800) 301 01 02
Тел.: +7 (495) 777 99 90
Акционерное общество «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»
ОГРН 1027739393637
ИНН 7712092928
КПП 509950001
Юр. адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, этаж 6 пом I ком 15
Офис в "Технополис Москва"
109316, Москва, ул. Волгоградский проспект, 42, корп. 5
Офис в Республике Беларусь
220007, Минск, ул. Московская, д. 22−9
Тел.: +375 17 236 96 23
Systeme Soft
Центр Инноваций
420500, Респ. Татарстан, р-н Верхнеуслонский, г. Иннополис,
ул. Университетская, д. 7, оф. 201
ул. Университетская, д. 7, оф. 201
Шоурум дизайнерской электрики Systeme Electric
105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9
ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9
Центр Поддержки Клиентов
109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 42к5
Волгоградский проспект, д. 42к5
Тел.: +7 (800) 200 64 46
Тел.: +7 (495) 777 99 88
Центр обучения
109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 42к5
Волгоградский проспект, д. 42к5
Контакты для прессы
Логистические центры
Центральный Логистический Центр «Лобня»
Московская область, г. Лобня, Краснополянский проезд, д. 4
Время работы: 8:00−17:00
Время самовывоза груза: 8:00−16:00
Выходные дни: Сб и Вс
Время самовывоза груза: 8:00−16:00
Выходные дни: Сб и Вс
Логистический центр «Уральский»
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Залесье, проезд Индустриальный,
д. 1, корп. 2
д. 1, корп. 2
Тел.: +7 (343) 288 76 84
Время работы: 8:00—17:00 (по местному времени)
Время самовывоза груза: 8:00—16:00 (по местному времени)
Выходные дни: Сб и Вс
Время самовывоза груза: 8:00—16:00 (по местному времени)
Выходные дни: Сб и Вс
Заводы
Завод ПОТЕНЦИАЛ
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д. 1
г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д. 1
Тел.: +7 (83632) 9 21 00
Завод СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ («СЭЗЭМ»)
188323, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, Промзона №3, cтроение 1
Тел.: +7 (812) 305 28 11
НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»
198206, г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерстроя, д. 23 А
ул. Пионерстроя, д. 23 А
Региональные офисы
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иннополис
Казань
Краснодар
Красноярск
Хабаровск
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Уфа