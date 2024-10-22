Systeme Building Operation

Умные здания, простые решения

Российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов

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Описание платформы

  • Доступны из коробки: журналы событий, аварий и задач, боковое меню, навигация
  • Работа с графикой: векторная, доступны библиотеки элементов, создание пользовательской
  • Импорт графики: SVG, TGML
  • Клиенты: Полный, web, мобильный
  • Протоколы и интеграции: Modbus RTU/TCP, Bacnet IP, SNMP, OPC UA, MQTT, RTSP, REST-API
  • Рассылка сообщений: Telegram, email
  • Специальные функции: календарь, мини тренды, импорт URL, встроенный редактор отчётов
  • Пользователи: ролевая модель, временные пользователи, интеграция с LDAP
  • Операционные системы: Windows, Linux
  • Возможные архитектуры сервера: X86, ARM
  • Программирование: скрипты и алгоритмы

Применение

Система АСУД

Интегрированные автоматизированные системы управления и диспетчеризации

Система BMS

Система управления зданием (Building Management System)

Система АСУЗ

Ключевой элемент автоматизированной системы управления зданиями АСУЗ

Система SCADA

для управления и мониторинга инженерных систем объектов

Ключевые преимущества

Скорость внедрения

дружественный интерфейс, готовые объекты и формы, импорт графики

Гибкость и масштабирование

пограничные сервера, единое поле сигналов

Простота эксплуатации

базовые навыки инженера, единая среда, изменения «налету»

Расширенные возможности

интеграции с ИТ, видео и безопасности, глубокая аналитика

Преимущества внедрения

Сокращение времени реакции на инциденты в 4 раза
Экономия коммунальных расходов до 25% 
Быстрый старт  —  от установки до первой мнемосхемы с сигналами за 40 минут 

О разработчике

Systeme Soft (ООО «СИСТЭМ СОФТ»)

Объединяем мир энергии, автоматизации и программного обеспечения в единую экосистему

Ключевые преимущества:
  • Российский разработчик – аккредитованная ИТ компания, резидент Иннополис
  • Уверенность в выборе – экспертиза, поддержка на всех этапах проекта, SLA контракты
  • Испытания и тестирования – совместимость, кибербезопасность, производительность
  • Миграция с иностранного ПО – экспертиза и инструменты
  • Обучение и сертификация – современные подходы, контроль знаний слушателей
  • Специализированные разработки – драйверы, дополнения, библиотеки 

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Главный экран
Главный экран
Журнал аварий и сообщений
Журнал аварий и сообщений
План этажа - торговый зал
План этажа - торговый зал
Приточно-вытяжная установка
Приточно-вытяжная установка
Индивидуальный тепловой пункт
Индивидуальный тепловой пункт
Система защиты от протечек
Система защиты от протечек
Интеграция - видеонаблюдение
Интеграция - видеонаблюдение
Интеграция - домофония
Интеграция - домофония
Интеграция - лифтовое оборудовования
Интеграция - лифтовое оборудовования
Интеграция - СКУД
Интеграция - СКУД
Дашборд по элеткроснабжению
Дашборд по элеткроснабжению
Отчёт по потреблению электроэнергии
Отчёт по потреблению электроэнергии

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Курсы и семинары

Вводный обзорный курс по Systeme Building Operation:

 

Код SBO-01
Формат Электронные уроки
Продолжительность 2 часа
Участие тренера Нет
Стоимость Бесплатно
Проверка знаний Тестирование
Электронный сертификат Срок действия 2 года
Записаться на курс

Обучение разработчика и администратора Systeme Building Operation:

 

Код SBO-11
Формат Электронные уроки (самостоятельно) при поддержке тренера в чате Телеграмм
Продолжительность 2 недели (из расчёта 2 часа в день), 2 онлайн встречи с тренером
Участие тренера Да
Стоимость
Проверка знаний Устный экзамен
Электронный сертификат Срок действия 2 года
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