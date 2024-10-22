Systeme Building Operation
Умные здания, простые решения
Российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов
Описание платформы
- Доступны из коробки: журналы событий, аварий и задач, боковое меню, навигация
- Работа с графикой: векторная, доступны библиотеки элементов, создание пользовательской
- Импорт графики: SVG, TGML
- Клиенты: Полный, web, мобильный
- Протоколы и интеграции: Modbus RTU/TCP, Bacnet IP, SNMP, OPC UA, MQTT, RTSP, REST-API
- Рассылка сообщений: Telegram, email
- Специальные функции: календарь, мини тренды, импорт URL, встроенный редактор отчётов
- Пользователи: ролевая модель, временные пользователи, интеграция с LDAP
- Операционные системы: Windows, Linux
- Возможные архитектуры сервера: X86, ARM
- Программирование: скрипты и алгоритмы
Применение
Система АСУД
Интегрированные автоматизированные системы управления и диспетчеризации
Система BMS
Система управления зданием (Building Management System)
Система АСУЗ
Ключевой элемент автоматизированной системы управления зданиями АСУЗ
Система SCADA
для управления и мониторинга инженерных систем объектов
Ключевые преимущества
Скорость внедрения
дружественный интерфейс, готовые объекты и формы, импорт графики
Гибкость и масштабирование
пограничные сервера, единое поле сигналов
Простота эксплуатации
базовые навыки инженера, единая среда, изменения «налету»
Расширенные возможности
интеграции с ИТ, видео и безопасности, глубокая аналитика
Преимущества внедрения
О разработчике
Systeme Soft (ООО «СИСТЭМ СОФТ»)
Объединяем мир энергии, автоматизации и программного обеспечения в единую экосистему
Ключевые преимущества:
- Российский разработчик – аккредитованная ИТ компания, резидент Иннополис
- Уверенность в выборе – экспертиза, поддержка на всех этапах проекта, SLA контракты
- Испытания и тестирования – совместимость, кибербезопасность, производительность
- Миграция с иностранного ПО – экспертиза и инструменты
- Обучение и сертификация – современные подходы, контроль знаний слушателей
- Специализированные разработки – драйверы, дополнения, библиотеки
Галерея
Главный экран
Журнал аварий и сообщений
План этажа - торговый зал
Приточно-вытяжная установка
Индивидуальный тепловой пункт
Система защиты от протечек
Интеграция - видеонаблюдение
Интеграция - домофония
Интеграция - лифтовое оборудовования
Интеграция - СКУД
Дашборд по элеткроснабжению
Отчёт по потреблению электроэнергии
Курсы и семинары
Вводный обзорный курс по Systeme Building Operation:
|Код
|SBO-01
|Формат
|Электронные уроки
|Продолжительность
|2 часа
|Участие тренера
|Нет
|Стоимость
|Бесплатно
|Проверка знаний
|Тестирование
|Электронный сертификат
|Срок действия 2 года
|Записаться на курс
Обучение разработчика и администратора Systeme Building Operation:
|Код
|SBO-11
|Формат
|Электронные уроки (самостоятельно) при поддержке тренера в чате Телеграмм
|Продолжительность
|2 недели (из расчёта 2 часа в день), 2 онлайн встречи с тренером
|Участие тренера
|Да
|Стоимость
|₽
|Проверка знаний
|Устный экзамен
|Электронный сертификат
|Срок действия 2 года
|Записаться на курс
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