Продукты
Электроустановочные изделия и аксессуары
Электромонтажные материалы
Электроустановочные изделия
Распределительные и монтажные коробки и аксессуары
Розеточные лючки
Системы обогрева
Каучуковые вилки и розетки
Стяжки кабельные
Изолента ПВХ
Арочные кабель-каналы

Каучуковые вилки и розетки

Перейти в раздел:
Электроустановочные изделия и аксессуары
Узнать больше о серии:
Каучуковые розетки MultiSet
MST1102BK
Серия: Каучуковые розетки MultiSet
MULTISET Вилка 2К+З угловая каучуковая 16 А/250 В IP44 ЧЁРНАЯ
MST1402RD
 
MULTISET Вилка 2К+З угловая каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4001BK
Серия: Каучуковые розетки MultiSet
MULTISET Вилка 2К+З прямая каучуковая 16 А/250 В IP44 ЧЁРНАЯ
MST4002BK
Серия: Каучуковые розетки MultiSet
MULTISET Розетка 2К+З кабельная каучуковая 16 А/250 В IP44 ЧЁРНАЯ
MST4003BK
Серия: Каучуковые розетки MultiSet
MULTISET Розетка 2К+З открытой установки каучуковая 16 А/250 В IP44 ЧЁРНАЯ
MST4102BK
Серия: Каучуковые розетки MultiSet
MULTISET Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 ЧЁРНАЯ
MST4103BK
Серия: Каучуковые розетки MultiSet
MULTISET Колодка 3х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 ЧЁРНАЯ
MST4104BK
Серия: Каучуковые розетки MultiSet
MULTISET Колодка 4х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 ЧЁРНАЯ
MST4122RD
 
MULTISET Колодка 2х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4123RD
 
MULTISET Колодка 3х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4124RD
 
MULTISET Колодка 4х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4401RD
 
MULTISET Вилка 2К+З прямая каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4402RD
 
MULTISET Розетка 2К+З кабельная каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4403RD
 
MULTISET Розетка 2К+З открытой установки каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
Фильтры
Поиск
Корзина