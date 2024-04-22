Каучуковые вилки и розетки MultiSet
Предназначены для сетей до 250 В, на ток до 16 А. Позволяют безопасно работать в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Описание
Каучуковые вилки и розетки используются для сборки удлинителей, к которым предъявляются повышенные требования по пылевлагозащите и механической прочности.
Предлагаемый ассортимент позволяет собрать удлинитель нужной длины и с нужным количеством розеточных гнёзд.
Защитные крышки надежно защищают розеточные гнезда от попадания пыли и влаги.
Прорезиненный корпус снижает вероятность механического повреждения изделия при падении и ударах.
Преимущества
Высокая стойкость к механическим воздействиям
Защита от пыли и влаги IP44
Работают при отрицательной температуре до -30 °С
Наличие отверстий для крепления и подвески
Долгий срок службы
Применение
Электромонтаж
В быту
Промышленные здания
Объекты инфраструктуры
Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями
Гражданское строительство
Жилищное строительство
Галерея
Вилка прямая IP44 черная
Вилка прямая IP44 красная
Вилка угловая IP44 черная
Вилка угловая IP44 красная
Розетка кабельная IP44 черная
Розетка кабельная IP44 красная
Розетка 1 пост IP44 черная
Розетка 1 пост IP44 красная
Колодка 2 поста IP44 черная
Колодка 2 поста IP44 красная
Колодка 3 поста IP44 черная
Колодка 3 поста IP44 красная
Колодка 4 поста IP44 черная
Колодка 4 поста IP44 красная