Systeme Building Operation для автоматизации и безопасности зданий
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Узнать больше о серии:Systeme Building Operation
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Серия: Systeme Building Operation
SBO_u1_lic_adv_mobile_1qtСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на подключение мобильного клиента, 1 подкл. (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_mobile_1qtVСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на подключение мобильного клиента, 1 подкл. (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_multimonСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на Мультимониторный режим (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_multimonVСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на Мультимониторный режим (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_10qtСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 10 рабочих станций (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_10qtVСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 10 рабочих станций (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_1qtСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 1 рабочую станцию (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_1qtVСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 1 рабочую станцию (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_3qtСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 3 рабочие станции (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_3qtVСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 3 рабочие станции (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stream_10Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Расширение лицензии на 10 видеопотоков (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stream_10VСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Расширение лицензии на 10 видеопотоков (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_1000Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 1000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_10000Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 10000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_10000VСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 10000 тегов (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_1000VСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 1000 тегов (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_15000Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 15000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_15000VСерия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 15000 тегов (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_2000Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 2000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_20000Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 20000 тегов (физ.лиц.)