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Автоматические выключатели нагрузки

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Модульное оборудование и щитки
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City9 Set SD
Systeme9
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Тип продукта: Защита электросетей
C9S16140
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 40А 230В
C9S16163
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 63А 230В
C9S16240
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 40А 400В
C9S16263
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 63А 400В
C9S16340
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 40А 400В
C9S16363
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 3P 63А 400В
C9S16440
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 4P 40А 400В
C9S16463
Серия: City9 Set SD
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 4P 63А 400В
S9S40116
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 16A 230В
S9S40120
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 20A 230В
S9S40125
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 25A 230В
S9S40132
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 32A 230В
S9S40140
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 40A 230В
S9S40150
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 50A 230В
S9S40163
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 63A 230В
S9S40180
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 80A 230В
S9S40191
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 100A 230В
S9S40192
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 125A 230В
S9S40216
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 16A 400В
S9S40220
Серия: Systeme9
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 20A 400В
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