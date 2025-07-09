Выключатели нагрузки (ВН) City9 Set

Выключатели нагрузки (ВН) служат для коммутации (включения/отключения) цепей под нагрузкой. Механизм двойного разрыва цепи обеспечивает гарантированное отключение питания без спекания контактов. 

Описание

Ассортимент выключателей нагрузки City9 Set включает в себя:

Полюсы: 1, 2, 3, 4P

Номиналы: 40, 63A

Выключатели нагрузки (ВН) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы и безопасные клеммы. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж. 

Ярко-красные рычаг управления позволяет быстро найти выключатель в щитке и оперативно отключить питание при необходимости.

Модульные выключатели нагрузки City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости.

Преимущества

Модернизированная платформа Easy9

100% выходной контроль

Соответствие RoHS 2.0

Современный дизайн

Повышенный момент затяжки 3,5 Н·м

Безопасные клеммы

Теплоотводящие каналы

Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку

Монолитная лицевая панель

Применение

Модульные выключатели нагрузки (ВН) City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.

Жилые здания
Административные здания
Сетевые магазины
Выключатель нагрузки City9 Set (двухполюсный)
Документы

Каталог City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
Листовка City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
