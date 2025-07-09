Выключатели нагрузки (ВН) служат для коммутации (включения/отключения) цепей под нагрузкой. Механизм двойного разрыва цепи обеспечивает гарантированное отключение питания без спекания контактов.
Выключатели нагрузки (ВН) City9 SetПромо-сайт продукта
Описание
Ассортимент выключателей нагрузки City9 Set включает в себя:
Полюсы: 1, 2, 3, 4P
Номиналы: 40, 63A
Выключатели нагрузки (ВН) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы и безопасные клеммы. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.
Ярко-красные рычаг управления позволяет быстро найти выключатель в щитке и оперативно отключить питание при необходимости.
Модульные выключатели нагрузки City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости.
Преимущества
Модернизированная платформа Easy9
100% выходной контроль
Соответствие RoHS 2.0
Современный дизайн
Повышенный момент затяжки 3,5 Н·м
Безопасные клеммы
Теплоотводящие каналы
Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку
Монолитная лицевая панель
Применение
Модульные выключатели нагрузки (ВН) City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.