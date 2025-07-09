Выключатели нагрузки (ВН) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы и безопасные клеммы. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.

Ярко-красные рычаг управления позволяет быстро найти выключатель в щитке и оперативно отключить питание при необходимости.

Модульные выключатели нагрузки City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости.