Модульное оборудование City9 Set

Автоматические выключатели City9 Set от Systeme Electric защищают от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Они созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, усилена дугогасящая камера, модернизирована биметаллическая пластина. Автоматические выключатели имеют повышенный момент затяжки 2,5 Н·м и 6 металлических заклепок. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.

ВДТ City9 Set служат для защиты от токов утечки (дифференциальных токов), предотвращая поражение человека и возможные пожары. Они имеют более безопасный электромеханический тип, благодаря чему защищают даже при пропадании нейтрали.

Дифференциальные автоматы City9 Set (дифавтоматы) представляют собой комбинацию автоматических выключателей и ВДТ в компактном корпусе шириной 35мм. Они защищают как от токов короткого замыкания и перегрузки, так и от дифференциальных токов.