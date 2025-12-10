Модульное оборудование City9 Set
Модульное оборудование City9 Set имеет широкий ассортимент различных устройств от автоматических выключателей, ВДТ (УЗО) и дифференциальных автоматов (АВДТ) до модульных контакторов и выключателей нагрузки (ВН). Устройства защиты и управления City9 устанавливаются в пластиковых и металлических щитках на DIN-рейки.
Ассортимент серии модульного оборудования City9 Set включает в себя:
Автоматические выключатели 4,5кА и 6кА
Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки.
Характеристики:
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Кривые отключения B и С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 6 до 63A
- Механизм мгновенной коммутации
- Увеличенное количество циклов срабатывания АВ:
механических — 10 000
электрических — 4 000
ВДТ (УЗО – устройства защитного отключения) 6кА
Защита людей от поражения электрическим током при прямом (30 мА) и косвенном (100 или 300 мА) прикосновении, во влажных помещениях (10 мА) и при возгорании электропроводки (300 мА).
Характеристики:
- Отключающая способность 6кА
- Полюсы: 2P, 4P
- Повышенная безопасность: Типы A, AC, а также селективный тип A-S
- Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА
- Электромеханический тип ВДТ
- Возможность подключения сверху и снизу
- Работает даже с обрывом N проводника
- Работает при пониженном напряжении сети
Дифференциальные автоматы (АВДТ) 4,5 и 6кА
Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА). Защита цепей от токов короткого замыкания, перегрузки, разъединения.
Характеристики:
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Кривые отключения С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 10 до 40A
- Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
- Чувствительность 10, 30 мА
- Увеличенное количество циклов срабатывания АВДТ:
механических — 10 000
электрических — 4 000
Модульные контакторы
В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока:
- систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения
- неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя
Характеристики:
- Номинальные токи: от 16 до 63A
- Контакты: 2НО, 4НО
- Напряжение цепи управления: 230В
- Номинальное напряжение аппарата: 230В, 400В
- Ручное управление
Выключатели нагрузки
Красный рычажок выключателя нагрузки, просто найти в щитке, что важно для быстрого разъединения электрической цепи.
Характеристики:
- Полюсы: 1, 2, 3, 4P
- Номиналы от 40, 63A
- Коммутация электрических цепей под нагрузкой
- Ярко-красный рычаг управления
Аксессуары
Ассортимент аксессуаров City9 Set включает в себя гребенчатые шины, вводные клеммы и клеммную заглушку. Гребенчатые шины обеспечивают легкое и надежное подключение оборудования в распределительном щите без использования кабельных перемычек. Клеммная заглушка позволяет опломбировать клеммы автоматических выключателей и закрыть несанкционированный доступ к ним.
Автоматические выключатели City9 Set от Systeme Electric защищают от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Они созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, усилена дугогасящая камера, модернизирована биметаллическая пластина. Автоматические выключатели имеют повышенный момент затяжки 2,5 Н·м и 6 металлических заклепок. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.
ВДТ City9 Set служат для защиты от токов утечки (дифференциальных токов), предотвращая поражение человека и возможные пожары. Они имеют более безопасный электромеханический тип, благодаря чему защищают даже при пропадании нейтрали.
Дифференциальные автоматы City9 Set (дифавтоматы) представляют собой комбинацию автоматических выключателей и ВДТ в компактном корпусе шириной 35мм. Они защищают как от токов короткого замыкания и перегрузки, так и от дифференциальных токов.
Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества.
Все аппараты проходят испытания на:
соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте
соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока
продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS
Стандартные области применения:
Преимущества City9 Set:
Модернизированная платформа Easy9
Механизм мгновенной коммутации увеличивает ресурс и повышает безопасность эксплуатации
Электромеханический тип ВДТ (устройств защитного отключения)
100% выходной контроль
Соответствие RoHS 2.0
Современный дизайн
Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м
Безопасные клеммы предотвращают попадание проводника в заклеммное пространство
Теплоотводящие каналы для дополнительного охлаждения корпуса
Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку
Монолитная лицевая панель
Серия City9 Set – это российская разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие/идентичные технические характеристики с линейкой Easy9 от Schneider Electric*. В основе линейки City9 Set лежит модернизированная платформа Easy9, при производстве используются те же самые компоненты, что для Easy9.
*Идентичные особенности и тех характеристики:
- Идентичные габаритные размеры устройств
- Механизм мгновенной коммутации
- Монолитная лицевая панель
- Аналогичные значения по электрической и механической износостойкости для АВ и ВН (при этом увеличены значения для ВДТ, АВДТ)
- В ассортименте City9 Set представлены все исполнения по номинальным токам и полюсам, существовавшие в линейке Easy9. При этом ассортимент City9 расширен: добавлена отключающая способность 6кА, выше выбор устройств защиты дифференциального тока типа А