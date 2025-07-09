Выключатели дифференциального тока (УЗО) City9 Set

Выключатели дифференциального тока (устройства защитного отключения) служат для защиты людей от поражения электрическим током при прямом (10 или 30 мА) или косвенном прикосновении (100 или 300 мА), а также для защиты электроустановки и электропроводки от возгорания (300 мА).
Выключатели дифференциального тока (УЗО) City9 SetПромо-сайт продукта
Описание
Ассортимент ВДТ (УЗО) City9 Set включает в себя:
Полюсы: 2P, 4P
Номинальные токи от 25 до 63A
Тип тока утечки: Тип A, Тип AC
Дифференциальные токи 10, 30, 100 и 300 мА
Селективные версии
ВДТ (УЗО) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при это все ВДТ являются электромеханическими, то есть выполняют функцию защиты даже при обрыве N проводника или пониженном напряжении.
В конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, а отключающая способность увеличена до 6 кА. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.
Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все аппараты проходят испытания на соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.
Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.
Преимущества
Модернизированная платформа Easy9
Электромеханический тип (защищает даже при обрыве нейтрали)
100% выходной контроль
Соответствие RoHS 2.0
Современный дизайн
Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м
Безопасные клеммы для безошибочного монтажа
Теплоотводящие каналы улучшают охлаждение корпуса
Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку
Монолитная лицевая панель
Применение
ВДТ City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.