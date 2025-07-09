Выключатели дифференциального тока (УЗО) City9 Set

ВДТ (УЗО) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при это все ВДТ являются электромеханическими, то есть выполняют функцию защиты даже при обрыве N проводника или пониженном напряжении.

В конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, а отключающая способность увеличена до 6 кА. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.

Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все аппараты проходят испытания на соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.

Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.