Выключатели дифференциального тока (устройства защитного отключения) служат для защиты людей от поражения электрическим током при прямом (10 или 30 мА) или косвенном прикосновении (100 или 300 мА), а также для защиты электроустановки и электропроводки от возгорания (300 мА).

Выключатели дифференциального тока (УЗО) City9 Set

Описание

Ассортимент ВДТ (УЗО) City9 Set включает в себя:

Полюсы: 2P, 4P

Номинальные токи от 25 до 63A

Тип тока утечки: Тип A, Тип AC

Дифференциальные токи 10, 30, 100 и 300 мА

Селективные версии

ВДТ (УЗО) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при это все ВДТ являются электромеханическими, то есть выполняют функцию защиты даже при обрыве N проводника или пониженном напряжении.

В конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, а отключающая способность увеличена до 6 кА. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж. 

Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все аппараты проходят испытания на соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.

Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.

Преимущества

Модернизированная платформа Easy9

Электромеханический тип (защищает даже при обрыве нейтрали)

100% выходной контроль

Соответствие RoHS 2.0

Современный дизайн

Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м

Безопасные клеммы для безошибочного монтажа

Теплоотводящие каналы улучшают охлаждение корпуса

Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку

Монолитная лицевая панель

Применение

ВДТ City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.

Жилые здания
Административные здания
Сетевые магазины
Документы

Каталог City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
Листовка City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
