Коммутационные аппараты
Перейти в раздел:Распределение электроэнергии среднего напряжения
Узнать больше о серии:SystemePact VCB
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Серия: SystemePact VCB
VAR10F0620V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F0625V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1220V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1225V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1231V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1631V2V2LAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10F1631V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F1640V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 1600А 40кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10F2031V2V2LAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 2000А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10F2531V2V2LAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 2500А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10F3131V2V2LAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 3150А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W0620V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 630А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W0625V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 630А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1220V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1250А 20кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1225V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1231V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W1631V2V2LAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W1631V2V2MAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм, 58-конт. разъем
VAR10W2031V2V2LAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 2000А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем
VAR10W2531V2V2LAAAAСерия: SystemePact VCB
Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 2500А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 275мм, 58-конт. разъем