Главная Сервис Расширенная гарантия и ремонт оборудования
Преимущества расширенной гарантии:
Фиксированная стоимость
Один или три года гарантии на дополнительный период обязательств поставщика
Гибкие условия
Фиксированный срок мобилизации инженера
Минимизация простоя оборудования и потерь
Гарантия обеспечения ЗИП
Вы столкнулись с дефектом продукции?
Любое нарушение работы Оборудования должно быть отражено Партнером в форме Рекламационного акта.
Рекламационный акт Систэм Электрик
  • Электронный адрес для отправки формы: support@systeme.ru
  • Срок передачи акта в АО «Систэм Электрик» — в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения дефекта
  • Срок рассмотрения акта Клиента — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления правильно оформленного рекламационного акта в Центр Поддержки Клиентов
Подтверждением приема рекламационного акта служит 8-значный номер обращения (кейса)
  • При отправке акта на адрес электронной почты: вам поступит автоматический ответ на электронную почту, с которой была отправлена форма
  • При отправке формы другим способом: Клиент должен удостовериться о его приеме в ЦПК самостоятельно
Для конечных клиентов
Для оформления гарантийного случая Вам необходимо обратиться к дистрибьютору, у которого был приобретен товар. Если Вы не являетесь прямым покупателем товара, то претензию необходимо направить через Вашего Поставщика.
Ремонтный центр
Осуществляет диагностику, ремонт и испытание сложного оборудования.
Компетенции и опыт наших специалистов позволяют выполнять ремонтные работы не только на уровне отдельных модулей, но и на уровне компонентов, что существенно снижает стоимость восстановления оборудования
560 м²

Площадь ремзоны

1

Лаборатория Clean Room

9

Ремонтных участков

14

Диагностических стендов

500 кВА

Мощность нагрузочного стенда

Ремонтный центр осуществляет обслуживание:
  • Трехфазных систем бесперебойного питания любой мощности
  • Однофазных ИБП
  • Промышленных контроллеров
  • Сервоприводов
  • Общепромышленных преобразователей частоты
  • Устройств плавного пуска
Работая с нами:
1
Персональный подход к выполнению работ
2
Нагрузочные мощности >0,5МВА
3
Более 10 лет опыта ремонтных работ 
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