Расширенная гарантия и ремонт оборудования

Мы предлагаем сервис по расширенной гарантии на оборудование, позволяющий защитить вас от непредвиденных трат на ремонт. По истечении гарантийного срока мы предлагаем услуги по диагностике и ремонту оборудования на базе ремонтной линии Систэм Электрик.