Преимущества расширенной гарантии:
Фиксированная стоимость
Один или три года гарантии на дополнительный период обязательств поставщика
Гибкие условия
Фиксированный срок мобилизации инженера
Минимизация простоя оборудования и потерь
Гарантия обеспечения ЗИП
Вы столкнулись с дефектом продукции?
Любое нарушение работы Оборудования должно быть отражено Партнером в форме Рекламационного акта.
- Электронный адрес для отправки формы: support@systeme.ru
- Срок передачи акта в АО «Систэм Электрик» — в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения дефекта
- Срок рассмотрения акта Клиента — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления правильно оформленного рекламационного акта в Центр Поддержки Клиентов
Подтверждением приема рекламационного акта служит 8-значный номер обращения (кейса)
- При отправке акта на адрес электронной почты: вам поступит автоматический ответ на электронную почту, с которой была отправлена форма
- При отправке формы другим способом: Клиент должен удостовериться о его приеме в ЦПК самостоятельно
Для конечных клиентов
Для оформления гарантийного случая Вам необходимо обратиться к дистрибьютору, у которого был приобретен товар. Если Вы не являетесь прямым покупателем товара, то претензию необходимо направить через Вашего Поставщика.
Компетенции и опыт наших специалистов позволяют выполнять ремонтные работы не только на уровне отдельных модулей, но и на уровне компонентов, что существенно снижает стоимость восстановления оборудования
560 м²
Площадь ремзоны
1
Лаборатория Clean Room
9
Ремонтных участков
14
Диагностических стендов
500 кВА
Мощность нагрузочного стенда
Ремонтный центр осуществляет обслуживание:
- Трехфазных систем бесперебойного питания любой мощности
- Однофазных ИБП
- Промышленных контроллеров
- Сервоприводов
- Общепромышленных преобразователей частоты
- Устройств плавного пуска
Работая с нами:
1
Персональный подход к выполнению работ
2
Нагрузочные мощности >0,5МВА
3
Более 10 лет опыта ремонтных работ