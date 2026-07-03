Комнатные термостаты

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Электроустановочные изделия и аксессуары
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STEP BALANCE
STEP BALANCE CABLE
STEP TURBO
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SBC018009
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018009, 18 Вт/м, 9 м, S м²:0,6-1,1. Шаг, см: 7-12,5
SBC018014
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018014, 18 Вт/м, 14 м, S м²:1-1,8. Шаг, см: 7-12,5
SBC018023
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018023, 18 Вт/м, 23 м, S м²:1,6-2,9. Шаг, см: 7-12,5
SBC018028
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018028, 18 Вт/м, 28 м, S м²:2-3,5. Шаг, см: 7-12,5
SBC018033
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018033, 18 Вт/м, 32,5 м, S м²:2,3-4,1. Шаг, см: 7-12,5
SBC018038
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018038, 18 Вт/м, 38 м, S м²:2,7-4,8. Шаг, см: 7-12,5
SBC018046
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018046, 18 Вт/м, 46 м, S м²:3,2-5,8. Шаг, см: 7-12,5
SBC018055
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018055, 18 Вт/м, 55 м, S м²:3,9-6,9. Шаг, см: 7-12,5
SBC018065
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018065, 18 Вт/м, 65 м, S м²:4,6-8,1. Шаг, см: 7-12,5
SBC018075
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018075, 18 Вт/м, 75 м, S м²:5,3-9,4. Шаг, см: 7-12,5
SBC018083
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018083, 18 Вт/м, 83 м, S м²:5,8-10,4. Шаг, см: 7-12,5
SBC018093
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018093, 18 Вт/м, 93 м, S м²:6,5-11,6. Шаг, см: 7-12,5
SBC018111
Серия: STEP BALANCE CABLE
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018111, 18 Вт/м, 111 м, S м²:7,8-13,9. Шаг, см: 7-12,5
SBM150005
Серия: STEP BALANCE
Теплый пол мат нагревательный STEP BALANCE, SBM150005, 150 Вт/м2, 75 Вт, 0,5 м2
SBM150010
Серия: STEP BALANCE
Теплый пол мат нагревательный STEP BALANCE, SBM150010, 150 Вт/м2, 150 Вт, 1 м2
SBM150015
Серия: STEP BALANCE
Теплый пол мат нагревательный STEP BALANCE, SBM150015, 150 Вт/м2, 225 Вт, 1,5 м2
SBM150020
Серия: STEP BALANCE
Теплый пол мат нагревательный STEP BALANCE, SBM150020, 150 Вт/м2, 300 Вт, 2 м2
SBM150025
Серия: STEP BALANCE
Теплый пол мат нагревательный STEP BALANCE, SBM150025, 150 Вт/м2, 375 Вт, 2,5 м2
SBM150030
Серия: STEP BALANCE
Теплый пол мат нагревательный STEP BALANCE, SBM150030, 150 Вт/м2, 450 Вт, 3 м2
SBM150035
Серия: STEP BALANCE
Теплый пол мат нагревательный STEP BALANCE, SBM150035, 150 Вт/м2, 525 Вт, 3,5 м2
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