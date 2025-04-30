Теплый пол для основного и дополнительного обогрева мощностью 200 Вт/м2 идеально подойдет для ванной, кухни, лоджий и балконов.
- Произведено в России на заводе «Потенциал»
- Первый теплый пол, получивший ЭКО сертификацию
- Полная совместимость с оборудованием Систэм Электрик
- Расширенная гарантия 50 лет
Нагревательный мат STEP TURBO
Описание
Нагревательный мат STEP TURBO повышенной мощностью 200 Вт/м2 предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как в сухих, так и во влажных помещениях. Данные теплый пол оптимально подойдет для ванной комнаты, кухни, балкона, а также для квартиры на первом этаже.
Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.
Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP TURBO составляет 25 лет.
На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.
Преимущества
Повышенная мощность 200 Вт/м2 обеспечивает быстрое достижение комфортной температуры нагрева, а также позволяет использовать маты в качестве основного источника тепла
Высокотемпературная фторопластовая изоляция со сплошным экраном греющих и токопроводящих жил
Самоклеящаяся поверхность мата позволяет быстро сделать монтаж
Тонкая конструкция мата позволяет обеспечить минимальный уровень поднятия пола
Двухжильный кабель с дренажной медной жилой предотвращает возможность повреждения кабеля и увеличивает долговечность
Равномерный нагрев без образования тепловой зебры
Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В
Расширенная гарантия 50 лет при условии проведения монтажа сертифицированным специалистом