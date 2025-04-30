Нагревательный мат STEP TURBO повышенной мощностью 200 Вт/м2 предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, как в сухих, так и во влажных помещениях. Данные теплый пол оптимально подойдет для ванной комнаты, кухни, балкона, а также для квартиры на первом этаже.

Все теплые полы «Систэм Электрик» имеют ЭКО сертификацию и экспертное заключение по Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. Это означает, что при их эксплуатации не выделяются формальдегиды и другие вредные вещества. Также подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013. Особенно это важно для тех, кто больше всего проводит времени на полу и наиболее уязвим – для детей и животных.

Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. Стандартная гарантия на теплый пол STEP TURBO составляет 25 лет.

На теплые полы Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.