УЗО автоматы

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Модульное оборудование и щитки
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City9 Set RCCB
Systeme9
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Тип продукта: Защита электросетей
C9R36225
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 25А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R36240
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R36263
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 2P 30мА Тип-AC 230В
C9R36425
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 25А 4P 30мА Тип-AC 400В
C9R36440
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 4P 30мА Тип-AC 400В
C9R36463
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-AC 400В
C9R56240
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 2P 100мА Тип-AC 230В
C9R56263
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 2P 100мА Тип-AC 230В
C9R56440
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 4P 100мА Тип-AC 400В
C9R56463
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 4P 100мА Тип-AC 400В
C9R66240
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 2P 300мА Тип-AC 230В
C9R66263
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 2P 300мА Тип-AC 230В
C9R66440
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 4P 300мА Тип-AC 400В
C9R66463
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 4P 300мА Тип-AC 400В
C9R68225
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 25А 2P 30мА Тип-A 230В
C9R68240
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-A 230В
C9R68263
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 2P 30мА Тип-A 230В
C9R68425
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 25А 4P 30мА Тип-A 400В
C9R68440
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 40А 4P 30мА Тип-A 400В
C9R68463
Серия: City9 Set RCCB
City9 Set ВДТ 63А 4P 30мА Тип-A 400В
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