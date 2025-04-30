Флагманская серия модульного оборудования, разработанная для критически важных объектов

Серия модульных устройств Systeme9 объединяет в себе выдающиеся технические характеристики и единый современный дизайн. Созданная на базе 10 кА промышленной платформы, линейка предназначена как для производственных, так и жилых и гражданских объектов.

Флагманская серия модульного оборудования Systeme9

Описание

Серия Systeme9 создана командой специалистов с многолетним опытом работы в ведущих международных электротехнических компаниях, что позволило объединить лучшие мировые практики с глубоким пониманием специфики потребностей российского рынка.

Серия задумывалась нами как новый ориентир для профессионалов отрасли, стремящихся воплощать в своих решениях впечатляющую функциональность и бескомпромиссную надёжность. И такой подход нашел свое отражение в каждом аспекте разработки: мы сделали акцент на передовые тенденции в проектировании модульного оборудования, обеспечили многоступенчатый контроль качества и тщательно проанализировали как текущие рыночные потребности, так и устоявшиеся предпочтения специалистов.

Эти принципы, дополненные экспертизой и производственными возможностями нашего технологического партнера — компании Delixi Electric, одного из мировых лидеров электротехнической отрасли, обеспечили уникальный синтез знаний, передового опыта и современных инженерных решений. 

Оборудование Systeme9 проходит 100% выходной контроль качества, о чём свидетельствуют следы на подвижном контакте каждого из устройств. В конструкции применяются материалы и компоненты наивысшего качества, значительно превосходящие требования релевантных стандартов на электрооборудование и показавшие наилучшие результаты при испытаниях. 

Автоматическая сборочная линия оснащена промежуточными станциями контроля качества на особо ответственных участках сборки. Данный подход гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации и технического обслуживания в течение всего жизненного цикла электроустановки.

Автоматические выключатели Systeme9 соответствуют требованиям стандартов:

  • ГОСТ IEC 60947-2 для промышленности;
  • ГОСТ IEC 60898-1 для жилых и коммерческих объектов. 

Устройства дифференциального тока соответствуют стандартам:

  • ГОСТ IEC 61008-1;
  • ГОСТ 61009-1;
  • ГОСТ IEC 60947-2. 

Комплексная сертификация делает устройства серии Systeme9 универсальными, гарантируя высокую надёжность и безопасность в различных условиях эксплуатации.

Ассортимент

Автоматические выключатели (АВ) S9F

Функции:

  • защита цепей от токов короткого замыкания;
  • защита цепей от токов перегрузки;
  • функция разъединения в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ МЭК 60947-2;
  • индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния.

Характеристики:

  • Номинальная наиб. откл. способность Icn 6 и 10кА по ГОСТ 60898-1-2020
  • Предельная наиб. откл. способность Icu 10 и 15кА по ГОСТ 60947-2-2021
  • Типы характеристики: B, C, D 
  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P 
  • Номинальные токи от 1 до 125А

Выключатели дифференциального тока (ВДТ) S9R

Функции:

  • защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (≤ 30 мА);
  • защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (≥ 100 мА);
  • защита электроустановок от риска возгорания (300 мА);
  • тип S имеет выдержку времени для обеспечения с нижестоящими устройствами дифференциальной защиты. 

Характеристики:

  • Номинальный условный ток КЗ 10кА
  • Не зависят от питающего напряжения (электромеханические)
  • Нейтраль слева
  • Тип: A, AC, A-S, AC-S 
  • Полюсы: 2P, 4P 
  • Номинальные токи от 16 до 100А
  • Диапазон токов утечки: 10 – 300мА

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) S9D

Функции:

  • защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (≤ 30 мА);
  • защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (≥ 100 мА);
  • индикация аварийного отключения при возникновении тока утечки посредством синего механического индикатора;
  • защита цепей от токов короткого замыкания;
  • защита цепей от токов перегрузки;
  • индикация аварийного отключения по сверхтоку посредством красного механического индикатора.

Характеристики:

  • Номинальная наиб. откл. способность Icn 6кА по ГОСТ 61009-1-2020
  • Не зависят от питающего напряжения (электромеханические)
  • Нейтраль слева
  • Тип: A, AC, A-S, AC-S
  • Типы характеристики: B, C, D  
  • Полюсы: 1P+N 
  • Номинальные токи от 4 до 40А
  • Диапазон токов утечки: 10 – 300мА

Блоки дифференциального тока (БДТ) S9V

Функции:

Используется для самостоятельной сборки АВДТ с требуемыми характеристикам и нужным количеством полюсов. Отдельно следует выбрать дифференциальный блок (защита от утечек) и автоматический выключатель (защита от сверхтоков).

Характеристики:

  • Не зависят от питающего напряжения (электромеханические)
  • Тип: A, AC, A-S, AC-S
  • Полюсы: 2P, 3P, 4P 
  • Номинальные токи 25, 63А
  • Диапазон токов утечки: 10 – 300мА

Выключатели нагрузки (ВН) S9S

Функции:

  • функции управления и коммутации цепей под нагрузкой;
  • функция разъединения в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ IEC 60669-2-4.

Характеристики:

  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P 
  • Номинальные токи от 1 до 125А

Дополнительные контакты и расцепители S9A

Функции:

  • OF: сигнальный контакт 
  • SD: аварийный контакт 
  • MN: расцепитель минимального напряжения
  • MSU: расцепитель максимального напряжения 
  • MX: независимый расцепитель
  • MX+OF: независимый расцепитель с контактом сигнализации положения «включено - отключено»

Преимущества

Повышают безопасность

  • Двойная сертификация как по промышленным, так и по бытовым стандартам
  • Изоляция второго класса для лицевой панели устройства
  • Стойкость к загрязнению: степень III
  • Встроенная индикация реального положения контактной группы

Ускоряют монтаж

  • Две крепёжные клипсы упрощают установку и снятие с DIN-рейки
  • Двойные безопасные клеммы раздельного монтажа проводников, либо проводника и шины типа PIN сверху и снизу
  • Технические характеристики, знаки сертификации и монтажные инструкции нанесены на корпус устройства методами лазерной маркировки и литья

Упрощают обслуживание

  • Встроенная индикация аварийного срабатывания аппарата 
  • Унифицированные для всех устройств серии аксессуары в ассортименте
  • Удвоенный относительно требований стандарта момент затяжки клемм
  • Быстрая замена устройств, объединённых гребенчатой шиной

Обеспечивают надёжность

  • Высокий уровень стойкости к импульсному напряжению: 6кВ
  • Механизм мгновенного включения
  • Повышенный уровень напряжения изоляции: 500В
  • Расширенный температурный диапазон от  -35 до +70°C

Применение

Устройства серии Systeme9 разработаны для интенсивной эксплуатации:

  • кратно повышенные относительно требований стандартов характеристики;
  • стойкость к внешним воздействиям;
  • расширенный температурный диапазон;
  • надёжность в сетях с нестабильными параметрами.

«Сердцем» серии стала платформа для промышленных систем, с рабочей отключающей способностью превышающей 10кА. Однако, устройства найдут своё применение не только на производственных площадках, но и в быту. Двойная сертификация по стандарту ГОСТ IEC 60947-2 и ГОСТ IEC 60898-1 делает серию оптимальным выбором не только для промышленных объектов, но и для коммерческих и премиальных жилых проектов.

Жилищное строительство
Гражданское строительство
Промышленные предприятия
IT, Телеком
Документы

Каталог серии Systeme9
Каталог оборудования конечного распределения серии Systeme9
Листовка серии Systeme9
Листовка об оборудовании конечного распределения серии Systeme9

