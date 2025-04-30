Серия модульных устройств Systeme9 объединяет в себе выдающиеся технические характеристики и единый современный дизайн. Созданная на базе 10 кА промышленной платформы, линейка предназначена как для производственных, так и жилых и гражданских объектов.
Флагманская серия модульного оборудования Systeme9
Описание
Серия Systeme9 создана командой специалистов с многолетним опытом работы в ведущих международных электротехнических компаниях, что позволило объединить лучшие мировые практики с глубоким пониманием специфики потребностей российского рынка.
Серия задумывалась нами как новый ориентир для профессионалов отрасли, стремящихся воплощать в своих решениях впечатляющую функциональность и бескомпромиссную надёжность. И такой подход нашел свое отражение в каждом аспекте разработки: мы сделали акцент на передовые тенденции в проектировании модульного оборудования, обеспечили многоступенчатый контроль качества и тщательно проанализировали как текущие рыночные потребности, так и устоявшиеся предпочтения специалистов.
Эти принципы, дополненные экспертизой и производственными возможностями нашего технологического партнера — компании Delixi Electric, одного из мировых лидеров электротехнической отрасли, обеспечили уникальный синтез знаний, передового опыта и современных инженерных решений.
Оборудование Systeme9 проходит 100% выходной контроль качества, о чём свидетельствуют следы на подвижном контакте каждого из устройств. В конструкции применяются материалы и компоненты наивысшего качества, значительно превосходящие требования релевантных стандартов на электрооборудование и показавшие наилучшие результаты при испытаниях.
Автоматическая сборочная линия оснащена промежуточными станциями контроля качества на особо ответственных участках сборки. Данный подход гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации и технического обслуживания в течение всего жизненного цикла электроустановки.
Автоматические выключатели Systeme9 соответствуют требованиям стандартов:
- ГОСТ IEC 60947-2 для промышленности;
- ГОСТ IEC 60898-1 для жилых и коммерческих объектов.
Устройства дифференциального тока соответствуют стандартам:
- ГОСТ IEC 61008-1;
- ГОСТ 61009-1;
- ГОСТ IEC 60947-2.
Комплексная сертификация делает устройства серии Systeme9 универсальными, гарантируя высокую надёжность и безопасность в различных условиях эксплуатации.
Ассортимент
Автоматические выключатели (АВ) S9F
Функции:
- защита цепей от токов короткого замыкания;
- защита цепей от токов перегрузки;
- функция разъединения в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ МЭК 60947-2;
- индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния.
Характеристики:
- Номинальная наиб. откл. способность Icn 6 и 10кА по ГОСТ 60898-1-2020
- Предельная наиб. откл. способность Icu 10 и 15кА по ГОСТ 60947-2-2021
- Типы характеристики: B, C, D
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 1 до 125А
Выключатели дифференциального тока (ВДТ) S9R
Функции:
- защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (≤ 30 мА);
- защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (≥ 100 мА);
- защита электроустановок от риска возгорания (300 мА);
- тип S имеет выдержку времени для обеспечения с нижестоящими устройствами дифференциальной защиты.
Характеристики:
- Номинальный условный ток КЗ 10кА
- Не зависят от питающего напряжения (электромеханические)
- Нейтраль слева
- Тип: A, AC, A-S, AC-S
- Полюсы: 2P, 4P
- Номинальные токи от 16 до 100А
- Диапазон токов утечки: 10 – 300мА
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) S9D
Функции:
- защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (≤ 30 мА);
- защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (≥ 100 мА);
- индикация аварийного отключения при возникновении тока утечки посредством синего механического индикатора;
- защита цепей от токов короткого замыкания;
- защита цепей от токов перегрузки;
- индикация аварийного отключения по сверхтоку посредством красного механического индикатора.
Характеристики:
- Номинальная наиб. откл. способность Icn 6кА по ГОСТ 61009-1-2020
- Не зависят от питающего напряжения (электромеханические)
- Нейтраль слева
- Тип: A, AC, A-S, AC-S
- Типы характеристики: B, C, D
- Полюсы: 1P+N
- Номинальные токи от 4 до 40А
- Диапазон токов утечки: 10 – 300мА
Блоки дифференциального тока (БДТ) S9V
Функции:
Используется для самостоятельной сборки АВДТ с требуемыми характеристикам и нужным количеством полюсов. Отдельно следует выбрать дифференциальный блок (защита от утечек) и автоматический выключатель (защита от сверхтоков).
Характеристики:
- Не зависят от питающего напряжения (электромеханические)
- Тип: A, AC, A-S, AC-S
- Полюсы: 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи 25, 63А
- Диапазон токов утечки: 10 – 300мА
Выключатели нагрузки (ВН) S9S
Функции:
- функции управления и коммутации цепей под нагрузкой;
- функция разъединения в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ IEC 60669-2-4.
Характеристики:
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 1 до 125А
Дополнительные контакты и расцепители S9A
Функции:
- OF: сигнальный контакт
- SD: аварийный контакт
- MN: расцепитель минимального напряжения
- MSU: расцепитель максимального напряжения
- MX: независимый расцепитель
- MX+OF: независимый расцепитель с контактом сигнализации положения «включено - отключено»
Преимущества
Повышают безопасность
- Двойная сертификация как по промышленным, так и по бытовым стандартам
- Изоляция второго класса для лицевой панели устройства
- Стойкость к загрязнению: степень III
- Встроенная индикация реального положения контактной группы
Ускоряют монтаж
- Две крепёжные клипсы упрощают установку и снятие с DIN-рейки
- Двойные безопасные клеммы раздельного монтажа проводников, либо проводника и шины типа PIN сверху и снизу
- Технические характеристики, знаки сертификации и монтажные инструкции нанесены на корпус устройства методами лазерной маркировки и литья
Упрощают обслуживание
- Встроенная индикация аварийного срабатывания аппарата
- Унифицированные для всех устройств серии аксессуары в ассортименте
- Удвоенный относительно требований стандарта момент затяжки клемм
- Быстрая замена устройств, объединённых гребенчатой шиной
Обеспечивают надёжность
- Высокий уровень стойкости к импульсному напряжению: 6кВ
- Механизм мгновенного включения
- Повышенный уровень напряжения изоляции: 500В
- Расширенный температурный диапазон от -35 до +70°C
Применение
Устройства серии Systeme9 разработаны для интенсивной эксплуатации:
- кратно повышенные относительно требований стандартов характеристики;
- стойкость к внешним воздействиям;
- расширенный температурный диапазон;
- надёжность в сетях с нестабильными параметрами.
«Сердцем» серии стала платформа для промышленных систем, с рабочей отключающей способностью превышающей 10кА. Однако, устройства найдут своё применение не только на производственных площадках, но и в быту. Двойная сертификация по стандарту ГОСТ IEC 60947-2 и ГОСТ IEC 60898-1 делает серию оптимальным выбором не только для промышленных объектов, но и для коммерческих и премиальных жилых проектов.