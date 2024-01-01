Преемственность. Инновации. Качество.
Серия включает:
Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки.
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Кривые отключения B и С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 6 до 63A
- Механизм мгновенной коммутации
- Увеличенное количество циклов срабатывания АВ:
- механических — 10 000
- электрических — 4 000
Защита людей от поражения электрическим током при прямом (30 мА) и косвенном (100 или 300 мА) прикосновении, во влажных помещениях (10 мА) и при возгорании электропроводки (300 мА).
- Отключающая способность 6кА
- Полюсы: 2P, 4P
- Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
- Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА
- Электромеханический тип ВДТ
- Возможность подключения сверху и снизу
- Работает даже с обрывом N проводника
- Работает при пониженном напряжении сети
Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА). Защита цепей от токов короткого замыкания, перегрузки, разъединения.
- Отключающая способность 4.5кА и 6кА
- Кривые отключения С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи от 10 до 40A
- Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
- Чувствительность 10, 30 мА
- Увеличенное количество циклов
срабатывания АВДТ:
- механических — 10 000
- электрических — 4 000
Красный рычажок выключателя нагрузки, просто найти в щитке, что важно для быстрого разъединения электрической цепи.
- Полюсы: 1, 2, 3, 4P
- Номиналы от 40, 63A
- Коммутация электрических цепей под нагрузкой
- Ярко-красный рычаг управления
В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока:
- систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения
- неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя
- Номинальные токи: от 16 до 63A
- Контакты: 2НО, 4НО
- Напряжение цепи управления: 230В
- Номинальное напряжение аппарата: 230В, 400В
- Ручное управление
Серия распределительных щитов навесного и встраиваемого исполнения
Линейка простых накладных мини-корпусов с современным дизайном и широкими возможностями.
- 2−4−6 модулей
- Подключение через фитинг
- Место под стяжку для фиксации кабеля
- Вырез под мини-кабель-канал
- Вырез под трубку
- Опломбировка щитка
- Монтаж на DIN рейку и стену
Спроектировано в Италии. Сделано в России!
- 8−12−18−24−36 модулей
- Белая или прозрачная дверь
- Дверцу можно закрепить для открывания вправо или влево по выбору
- Встраиваемая и навесная версия
- Съемное шасси во встраиваемой версии
- Раздельные и съемные клеммы N
- Съемная клемма PE
- Жесткость конструкции
Полный комплект для установки Роутера.
- Корпус от 36-модульного щитка City9 Box
- Встраиваемая версия
- Белая или дымчатая дверь
- Дверцу можно закрепить для открывания вправо или влево по выбору
- 2 розетки Blanca в комплекте
- Стяжка — 8 шт
- Гибкая стяжка (rapstrap) — 4 шт
- Металлическая решетка для крепления слаботочного оборудования — 1 шт
Высокая степень ударопрочности и жесткости конструкции
Изоляционный самозатухающий пластик:
- Стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °C / 30 секунд
- Клеммные держатели «нейтраль / земля» до 960 °C / 30 секунд