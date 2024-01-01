Модульное оборудование

Преемственность. Инновации. Качество.
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Автоматические выключатели (АВ)

Автоматические выключатели защищают от негативных воздействий, вызванных токами короткого замыкания и перегрузки.

Характеристики:
  • Отключающая способность 4.5кА и 6кА
  • Кривые отключения B и С
  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Номинальные токи от 6 до 63A
  • Механизм мгновенной коммутации
  • Увеличенное количество циклов срабатывания АВ:
  • механических — 10 000
  • электрических — 4 000
Выключатели дифференциального тока (УЗО)

Защита людей от поражения электрическим током при прямом (30 мА) и косвенном (100 или 300 мА) прикосновении, во влажных помещениях (10 мА) и при возгорании электропроводки (300 мА).

Характеристики:
  • Отключающая способность 6кА
  • Полюсы: 2P, 4P
  • Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
  • Чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА
  • Электромеханический тип ВДТ
  • Возможность подключения сверху и снизу
  • Работает даже с обрывом N проводника
  • Работает при пониженном напряжении сети
Дифференциальные автоматы (АВДТ)

Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) или во влажных помещениях (10 мА). Защита цепей от токов короткого замыкания, перегрузки, разъединения.

Характеристики:
  • Отключающая способность 4.5кА и 6кА
  • Кривые отключения С
  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Номинальные токи от 10 до 40A
  • Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
  • Чувствительность 10, 30 мА
  • Увеличенное количество циклов срабатывания АВДТ:
  • механических — 10 000
  • электрических — 4 000
Выключатели нагрузки (ВН)

Красный рычажок выключателя нагрузки, просто найти в щитке, что важно для быстрого разъединения электрической цепи.

Характеристики:
  • Полюсы: 1, 2, 3, 4P
  • Номиналы от 40, 63A
  • Коммутация электрических цепей под нагрузкой
  • Ярко-красный рычаг управления
Модульные контакторы (CT)

В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока:

  • систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения
  • неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя
Характеристики:
  • Номинальные токи: от 16 до 63A
  • Контакты: 2НО, 4НО
  • Напряжение цепи управления: 230В
  • Номинальное напряжение аппарата: 230В, 400В
  • Ручное управление
Стандартные области применения:
Жилищное строительство
Гражданское строительство
Сетевые магазины
Преимущества City9 Set:
Модернизированная платформа Easy9
Отключающая способность 4.5kA и 6kA
Соответствие RoHS 2.0
Электромеханическое ВДТ (срабатывает даже при обрыве N проводника)
Современный дизайн
Широкий ассортимент УДТ Тип A/AC, 10-300 mA
Безопасные клеммы во всем ассортименте
100% выходной контроль качества
Боковые каналы охлаждения
Гарантия 3 года на весь ассортимент
Механизм мгновенной коммутации (безопаснее и долговечнее)
Аппараты применяются совместно с щитками City9 Box.
Щитки

Серия распределительных щитов навесного и встраиваемого исполнения

City9 Box мини

Линейка простых накладных мини-корпусов с современным дизайном и широкими возможностями.

Характеристики:
  • 2−4−6 модулей
  • Подключение через фитинг
  • Место под стяжку для фиксации кабеля
  • Вырез под мини-кабель-канал
  • Вырез под трубку
  • Опломбировка щитка
  • Монтаж на DIN рейку и стену
City9 Box

Спроектировано в Италии. Сделано в России!

Характеристики:
  • 8−12−18−24−36 модулей
  • Белая или прозрачная дверь
  • Дверцу можно закрепить для открывания вправо или влево по выбору
  • Встраиваемая и навесная версия
  • Съемное шасси во встраиваемой версии
  • Раздельные и съемные клеммы N
  • Съемная клемма PE
  • Жесткость конструкции
City9 Box IT

Полный комплект для установки Роутера.

Характеристики:
  • Корпус от 36-модульного щитка City9 Box
  • Встраиваемая версия
  • Белая или дымчатая дверь
  • Дверцу можно закрепить для открывания вправо или влево по выбору
  • 2 розетки Blanca в комплекте
  • Стяжка — 8 шт
  • Гибкая стяжка (rapstrap) — 4 шт
  • Металлическая решетка для крепления слаботочного оборудования — 1 шт
Стандартные области применения:
Жилищное строительство
Гражданское строительство
Сетевые магазины
Преимущества City9 Box:

Высокая степень ударопрочности и жесткости конструкции

Изоляционный самозатухающий пластик:

  • Стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °C / 30 секунд
  • Клеммные держатели «нейтраль / земля» до 960 °C / 30 секунд
2 класс защиты от поражения электрическим током
Российское производство
Щитки применяются совместно с модульными выключателями City9 Set.