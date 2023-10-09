Автоматические выключатели SystemePact CCB DC (постоянный ток)
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Серия: SystemePact CCB DC
SPD1252F3E0633DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC125 2P35КА/3P10КА 3P TMD63
SPD1252F3E0803DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC125 2P35КА/3P10КА 3P TMD80
SPD1252F3E1003DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD100
SPD1252F3E1253DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC125 2P35КА/3P10КА 3P TMD125
SPD2502N3N1003DСерия: SystemePact CCB DC
АВТ ВЫКЛ. SPD250 2P 50КА 250В ПОСТ.ТОК / 3P 50КА 3P TMD100 500В ПОСТ.ТОК
SPD2502N3N1253DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD125
SPD2502N3N1603DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD160
SPD2502N3N2003DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD200
SPD2502N3N2503DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD250
SPD2503N4B1004DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD100
SPD2503N4B1254DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD125
SPD2503N4B1604DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD160
SPD2503N4B2004DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD200
SPD2503N4B2504DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD250
SPD6302N3N2503DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD250
SPD6302N3N3153DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD315
SPD6302N3N3503DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD350
SPD6302N3N4003DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD400
SPD6302N3N5003DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD500
SPD6302N3N6303DСерия: SystemePact CCB DC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD630