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Электромонтажные материалы

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Электроустановочные изделия и аксессуары
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Кабель-каналы MultiSet
Каучуковые розетки MultiSet
Стяжки MultiSet
Изолента MultiSet
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IMT10025B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT10025W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 100х2.5 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT15036B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT15036W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 150х3.6 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT1920BK
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, ЧЁРНАЯ
IMT1920BU
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, СИНЯЯ
IMT1920GN
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, ЗЕЛЁНАЯ
IMT1920GY
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, СЕРАЯ
IMT1920RD
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, КРАСНАЯ
IMT1920WH
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, БЕЛАЯ
IMT1920YE
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, ЖЁЛТАЯ
IMT1920YG
Серия: Изолента MultiSet
MULTISET Изолента ПВХ 19 мм Х 20 м, толщина - 0.13 мм, ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНАЯ
IMT20025B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20025W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20036B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х3.6 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20036W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х3.6 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20048B
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х4.8 ЧЁРНАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20048W
Серия: Стяжки MultiSet
MULTISET Стяжка кабельная нейлоновая 200х4.8 БЕЛАЯ (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT20120BE
Серия: Кабель-каналы MultiSet
MULTISET Кабель-канал арочный 20x12, 2м КРЕМОВЫЙ
IMT20120BK
Серия: Кабель-каналы MultiSet
MULTISET Кабель-канал арочный 20x12, 2м АНТРАЦИТ
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