Стяжки кабельные MultiSet

Применяются для соединения кабелей и проводов в жгуты, а также для их крепления к элементам строительных конструкций, кабельных лотков и т.д. Широко применяются в электрощитовом оборудовании для организации кабельных трасс. Стяжки белого цвета предназначены для использования внутри помещений, стяжки черного цвета устойчивы к ультрафиолету и их можно применять на открытых площадках. Все стяжки поставляются упаковками по 100 штук. Полиэтиленовый пакет имеет ЗИП-замок, необходимый для исключения высыхания стяжек при длительном хранении. Температура эксплуатации стяжек от -40 до +85 °С. Материал: полиамид (нейлон).