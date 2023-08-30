Стяжки кабельные MultiSet

Кабельные стяжки применяются для соединения кабелей и проводов в жгуты, а также для их крепления к элементам строительных конструкций и т.д. Находят широкое применение в быту.

Применяются для соединения кабелей и проводов в жгуты, а также для их крепления к элементам строительных конструкций, кабельных лотков и т.д. Широко применяются в электрощитовом оборудовании для организации кабельных трасс. Стяжки белого цвета предназначены для использования внутри помещений, стяжки черного цвета устойчивы к ультрафиолету и их можно применять на открытых площадках. Все стяжки поставляются упаковками по 100 штук. Полиэтиленовый пакет имеет ЗИП-замок, необходимый для исключения высыхания стяжек при длительном хранении. Температура эксплуатации стяжек от -40 до +85 °С. Материал: полиамид (нейлон).

Широкий выбор типоразмеров
Прочный замок
Высокая эластичность
Устойчивы к ультрафиолету (черные стяжки)
Работают при температуре от -40 до +85 °С
Удобная для хранения упаковка с ЗИП-замком

Электромонтаж
В быту
Стяжки в упаковке
Стяжки чёрные в упаковке
Стяжки белые в упаковке
Стяжки чёрные
Стяжки белые
Стяжка белая
Стяжка чёрная
Стяжки белые в упаковке
Каталог электроустановочных изделий
2024 г.
