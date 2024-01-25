Пресс-центр

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Публикации о компании
Открыта регистрация на Инновационный Саммит «Систэм Электрик» 2024!
25 января 2024
Продукция завода «Потенциал» снова вошла в число победителей конкурса «100 лучших товаров России»
22 января 2024
«Систэм Электрик» создаст Центр компетенций для студентов Санкт-Петербургского горного университета
19 января 2024
«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой линейки выключателей-разъединителей SystemePact SD
17 января 2024
Контакты для СМИ
Компания «Систэм Электрик» поздравляет вас с Новым годом!
29 декабря 2023
«Систэм Электрик» запустила линейку интеллектуальных устройств защиты электродвигателей SystemePact MFS
28 декабря 2023
«Систэм Электрик» стала лауреатом конкурса «Корпоративная культура донорства»
28 декабря 2023
Завод «Потенциал» обновил и оборудовал класс физики в рамках программы «Растим инженеров»
27 декабря 2023
Сотрудники «Систэм Электрик» украсили хоспис «Дегунино» к Новому году
25 декабря 2023
С Днем энергетика!
22 декабря 2023
«Систэм Электрик» присоединилась к Климатическому Меморандуму компании «Северсталь»
20 декабря 2023
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«Систэм Электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club
13 декабря 2023
Команда «Систэм Электрик» впервые приняла участие в благотворительном футбольном турнире
13 декабря 2023
«Систэм Электрик» и Axenix получили премии за внедрение российской ERP-платформы
12 декабря 2023
«Систэм Электрик» расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set
5 декабря 2023
Волонтеры «Систэм Электрик» подготовили теплолюбивые растения «Аптекарского огорода» к зиме
29 ноября 2023
«Систэм Электрик» разработала решения по модернизации оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты
23 ноября 2023
«Систэм Электрик» представляет новую линейку преобразователей частоты SystemeVar STV630
14 ноября 2023
«Систэм Электрик» запустила услугу гарантированного уровня сервиса SLA
27 октября 2023
«Систэм Электрик» стала Официальным партнером экспозиции ТЭК на Международной выставке-форуме «Россия»
26 октября 2023
Интегрированная Система Менеджмента группы компаний «Систэм Электрик» сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов качества охраны труда и экологии
23 октября 2023
«Систэм Электрик» представляет новую линейку автоматических выключателей для защиты двигателя SystemePact GM2
17 октября 2023
«Систэм Электрик» расширяет ассортимент электроустановочных изделий
12 октября 2023
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