Волонтеры «Систэм Электрик» помогли с благоустройством Дагестанскому заповеднику

Участники корпоративного волонтерского движения российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) посетили государственный природный заповедник в Республике Дагестан, чтобы помочь с обновлением туристско-рекреационных объектов. Акция объединила активистов Green Team из Москвы, Лобни, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Новосибирска.

Общая площадь охраняемой или находящейся под мониторингом природной территории, включая охранные зоны заповедных участков и зону сотрудничества биосферного резервата, составляет более 500 тысяч га. Она объединяет государственный природный биосферный заповедник «Дагестанский», национальный парк «Самурский», государственные природные заказники федерального значения «Аграханский», «Самурский» и «Тляратинский».

Это уже третья выездная акция движения Green Team, направленная на помощь национальным заповедникам. В Дагестане волонтеры помогли подготовить экотропу к покраске, а также ускорили переезд визит-центра в новое современное здание, где интерактивные зоны соседствуют с ценными научными изданиями и экспонатами. Для активистов также провели специальную тематическую программу, включавшую лекцию и экскурсию.

В рамках поездки организаторы волонтерских акций «Систэм Электрик» обсудили новые возможности для продвижения работы Green Team в компании и привлечения новых участников.

Развитие волонтерского движения – один из элементов социальной ответственности «Систэм Электрик». Движение Green Team было основано более 6 лет назад по инициативе сотрудников. Его лидеры регулярно проводят акции для сотрудников и партнеров группы компаний.

С 2022 года участники движения из 20 регионов присутствия высадили более 550 кустарников и деревьев на подшефных территориях, сдали более 180 литров крови на самостоятельно организованных Днях Донора, рассортировали и сдали на переработку более 5 тонн отходов, собранных на берегу Волги. В рамках «Эколектория» провели более 10 тысяч учебных часов по социальным и экологическим вопросам.