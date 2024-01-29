Периферия для систем пожарной безопасности
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Узнать больше о серии:SystemeFS-7600
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Серия: SystemeFS-7600
BС501AP (Исп. черн.)Серия: SystemeFS-7600
База извещателя для всех точечных извещателей, цвет черный
WCP5A-Y-33 (Исп. 01)Серия: SystemeFS-7600
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый, с изолятором КЗ, IP67, исп. 01 «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»
WCP5A-Y-33 (Исп. 02)Серия: SystemeFS-7600
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желт., с изол. КЗ, IP67, исп. 02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»