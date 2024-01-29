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Центральное оборудование и ПО серии SystemeFS-7600

Периферия для систем пожарной безопасности

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Автоматизация и безопасность зданий
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SystemeFS-7600
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Серия: SystemeFS-7600
BС501AP
Серия: SystemeFS-7600
База извещателя для всех точечных извещателей
BС501AP (Исп. черн.)
Серия: SystemeFS-7600
База извещателя для всех точечных извещателей, цвет черный
FS-201E-240
Серия: SystemeFS-7600
Модуль управления цепями 240В одноканальный адресный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-201E-USM
Серия: SystemeFS-7600
Модуль управления универсальный
FS-210E
Серия: SystemeFS-7600
Модуль контроля одноканальный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-210E-CZR
Серия: SystemeFS-7600
Модуль контроля неадресного шлейфа
FS-220E
Серия: SystemeFS-7600
Модуль контроля двухканальный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-221E
Серия: SystemeFS-7600
Модуль контроля и управления адресный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-BOX200
Серия: SystemeFS-7600
Бокс монтажный герметичный для модулей серии FS
FS-VLV-240
Серия: SystemeFS-7600
Модуль управления клапаном адресный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
MC5A-R-33
Серия: SystemeFS-7600
Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР)
MC5A-Y-33
Серия: SystemeFS-7600
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый
WCP5A-R-33
Серия: SystemeFS-7600
Извещатель пожарный ручной адресный (ИП 513-200АР/IP), цвет красный, с изолятором КЗ, IP67
WCP5A-Y-33 (Исп. 01)
Серия: SystemeFS-7600
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый, с изолятором КЗ, IP67, исп. 01 «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»
WCP5A-Y-33 (Исп. 02)
Серия: SystemeFS-7600
Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желт., с изол. КЗ, IP67, исп. 02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
АПС200АР
Серия: SystemeFS-7600
Автономный программатор АПС200 чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств
ГБ-MC5A-R-33
Серия: SystemeFS-7600
Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР) в герметичном боксе красного цвета, IP65
ГБ-MC5A-Y-33
Серия: SystemeFS-7600
Устройство дистанционного пуска адресное в герм. боксе желт цвета IP65 исп.01 надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»
ИП212-С6500-33 100м.
Серия: SystemeFS-7600
Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый C6500 (ИП212-C6500). В комплекте с отражателем на 100м
ИП212-С6500-33 120м.
Серия: SystemeFS-7600
Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый C6500 (ИП212-C6500). В комплекте с отражателем на 120м
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