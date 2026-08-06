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Программное обеспечение SCADA для BMS/АСУД/АСУЗ

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Автоматизация и безопасность зданий
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Systeme Building Operation
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Серия: Systeme Building Operation
SBO_u1_lic_adv_mobile_1qt
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на подключение мобильного клиента, 1 подкл. (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_mobile_1qtV
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на подключение мобильного клиента, 1 подкл. (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_multimon
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на Мультимониторный режим (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_multimonV
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на Мультимониторный режим (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_10qt
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 10 рабочих станций (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_10qtV
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 10 рабочих станций (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_1qt
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 1 рабочую станцию (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_1qtV
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 1 рабочую станцию (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_3qt
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 3 рабочие станции (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stations_3qtV
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Лицензия на 3 рабочие станции (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stream_10
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Расширение лицензии на 10 видеопотоков (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_adv_stream_10V
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Расширение лицензии на 10 видеопотоков (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_1000
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 1000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_10000
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 10000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_10000V
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 10000 тегов (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_1000V
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 1000 тегов (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_15000
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 15000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_15000V
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 15000 тегов (вирт.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_2000
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 2000 тегов (физ.лиц.)
SBO_u1_lic_base_adv_20000
Серия: Systeme Building Operation
ПО Systeme Building Operation. Базовая лицензия_Advanced, 20000 тегов (физ.лиц.)
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