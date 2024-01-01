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Экосистема SystemeOne

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Для распределения электроэнергии Для промышленной автоматизации Для IT Для зданий

Для распределения электроэнергии

Продукты и решения для систем электроснабжения объектов гражданской и промышленной инфраструктуры и объектов электросетевого комплекса

Низкое напряжение
Среднее напряжение
Распределение электроэнергии Промышленная автоматизация IT Здания
Кибербезопасность
Приложения и сервисы
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Systeme Twin
Systeme Maintenance
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Systeme Advisors
Контроль, сбор и обработка данных
Контроллеры
WebScadaMT
Systeme Platform
Подключаемые устройства
Пускорегулирующая аппаратура
Активные фильтры и статические генераторы реактивной мощности
Шинопровод
Выключатели в литом корпусе

Для промышленной автоматизации

Приводная техника, контроллеры, человеко-машинный интерфейс, светосигнальная арматура и многое другое

Кибербезопасность
Приложения и сервисы
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Systeme Twin
Systeme Maintenance
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Systeme Advisors
Контроль, сбор и обработка данных
Контроллеры
Система распределенного ввода/вывода
Systeme Platform
Подключаемые устройства
Устройства плавного пуска
Преобразователи частоты
Светосигнальная арматура
Человеко-машинный интерфейс

Для IT

Источники бесперебойного питания и инженерная инфраструктура ИТ-объектов

Кибербезопасность
Приложения и сервисы
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Systeme Twin
Systeme Maintenance
Следите за обновлениями
Systeme Advisors
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Сервисы жизненного цикла ЦОД
Контроль, сбор и обработка данных
Системы мониторинга
Источники бесперебойного питания и инженерная инфраструктура ИТ-объектов
Трехфазные ИБП серии Uniprom 3L
Монтажные шкафы серии Uniprom
Стоечные блоки распределения питания
Прецизионные кондиционеры

Для зданий

Системы автоматизации, пожарной безопасности и контроля доступа зданий

Кибербезопасность
Приложения и сервисы
Следите за обновлениями
Systeme Twin
Systeme Maintenance
Следите за обновлениями
Systeme Advisors
Контроль, сбор и обработка данных
Systeme Platform
Подключаемые устройства
Контроллеры
Система пожарной безопасности
Исполнительные устройства
Датчики