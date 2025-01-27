SystemePLC S250 — это семейство ПЛК, предназначенное для высокопроизводительных машин с функциями контроля скорости и положения. Устройства оснащены встроенными протоколами Ethernet IP, EtherCat, Modbus RTU и Modbus TCP, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления и осуществлять удаленный мониторинг и техобслуживание.
Логические контроллеры SystemePLC S250
Описание
Логические контроллеры SystemePLC S250 предназначены для высокопроизводительных компактных машин с функциями контроля скорости и положения.
Они оснащены встроенными портам RJ45 и RS485 для коммуникационных протоколов Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, EtherCat и CanOpen, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления для удаленного мониторинга и технического обслуживания.
Создание пользовательских приложений возможно при помощи бесплатной интуитивно понятной и мощной среды разработки CODESYS 3.5.
Преимущества
Контроллеры поддерживают различные модули расширения, в том числе высокой плотности, что позволяет минимизировать стоимость системы. Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ.
- 8, 16 и 32 входа
- 8, 16 релейных выходов
- 8, 16 и 32 транзисторных выходов
- 4 входа универсальный (0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0...20 мА, 4...20 мА)
- 8 входов по току (0...20 мА, 4...20 мА)
- 8 входов по напряжению (0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В)
- 4 и 8 выходов универсальные (±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА)
- 4 входа/2 выхода универсальные (Входы: 0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0...20 мА, 4...20 мА; Выходы: ±10 В, 0...20 мА, 4 мА...20 мА)
- Термопары (Тип термопары: S、T、R、E、N、K、J диапазон напряжения: ±80 мВ, по умолчанию: K)
- Термометры сопротивления
- 2 входа (Несимметричный вход до 500 кГц; Дифференциальный вход до 2 МГц)
- 4 выхода (Несимметричный сигнал (NPN) до 500 кГц; Дифференциальные сигналы до 4 Мгц)
- EtherCat Slave модуль
- Profinet Slave модуль
- Модуль приемника/передатчика
Компактный блок питания обеспечивает напряжение 24 В постоянного тока для питания контроллера и модулей расширения, максимальный ток 2 А
Применение
- Технологическое оборудование и машины
- Промышленные предприятия
- Объекты инфраструктуры
- Гражданское строительство
Галерея
Документы
Серия SystemePLC S250 – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой свободно-программируемых контроллеров промышленной автоматизации Modicon M241, M251 от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Программирование на 5 языках FBD, ST, LD
- Поддержка протоколов Modbus, OPC UA, Ethernet IP, EtherCat и CanOpen
- Высокоскоростная внутренняя шина
- Поддержка модулей расширения для увеличения числа входов и выходов