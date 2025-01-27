Логические контроллеры SystemePLC S250 предназначены для высокопроизводительных компактных машин с функциями контроля скорости и положения.

Они оснащены встроенными портам RJ45 и RS485 для коммуникационных протоколов Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, EtherCat и CanOpen, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления для удаленного мониторинга и технического обслуживания.

Создание пользовательских приложений возможно при помощи бесплатной интуитивно понятной и мощной среды разработки CODESYS 3.5.