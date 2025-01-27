Логические контроллеры для систем малой и средней сложности

SystemePLC S250 — это семейство ПЛК, предназначенное для высокопроизводительных машин с функциями контроля скорости и положения. Устройства оснащены встроенными протоколами Ethernet IP, EtherCat, Modbus RTU и Modbus TCP, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления и осуществлять удаленный мониторинг и техобслуживание.

Логические контроллеры SystemePLC S250

Описание

Логические контроллеры SystemePLC S250 предназначены для высокопроизводительных компактных машин с функциями контроля скорости и положения.

Они оснащены встроенными портам RJ45 и RS485 для коммуникационных протоколов Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, EtherCat и CanOpen, что позволяет легко интегрировать их в архитектуры систем управления для удаленного мониторинга и технического обслуживания.

Создание пользовательских приложений возможно при помощи бесплатной интуитивно понятной и мощной среды разработки CODESYS 3.5.

Преимущества

Возможности

Контроллеры поддерживают различные модули расширения, в том числе высокой плотности, что позволяет минимизировать стоимость системы. Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ.

Модули расширения:
Дискретные
  • 8, 16 и 32 входа
  • 8, 16 релейных выходов
  • 8, 16 и 32 транзисторных выходов
Аналоговые
  • 4 входа универсальный (0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0...20 мА, 4...20 мА)
  • 8 входов по току (0...20 мА, 4...20 мА)
  • 8 входов по напряжению (0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В)
  • 4 и 8 выходов универсальные (±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА)
  • 4 входа/2 выхода универсальные (Входы: 0...5 В, 0...10 В, ±2,5 В, ±5 В; 0...20 мА, 4...20 мА; Выходы: ±10 В, 0...20 мА, 4 мА...20 мА)
Температурные (4 и 8 входов)
  • Термопары (Тип термопары: S、T、R、E、N、K、J диапазон напряжения: ±80 мВ, по умолчанию: K)
  • Термометры сопротивления
Счетные
  • 2 входа (Несимметричный вход до 500 кГц; Дифференциальный вход до 2 МГц)
  • 4 выхода (Несимметричный сигнал (NPN) до 500 кГц; Дифференциальные сигналы до 4 Мгц)
Коммуникационные модули
  • EtherCat Slave модуль
  • Profinet Slave модуль
  • Модуль приемника/передатчика
Блок питания

Компактный блок питания обеспечивает напряжение 24 В постоянного тока для питания контроллера и модулей расширения, максимальный ток 2 А

Применение

  • Технологическое оборудование и машины
  • Промышленные предприятия
  • Объекты инфраструктуры
  • Гражданское строительство
Технические курсы и семинары
AUT101 - семинар по программированию и эксплуатации контроллеров Systeme PLC
Скачать Каталог семинаров (pdf)
Бесплатный онлайн курс по проектированию систем управления SystemePLC S250 на платформе Learning 4U
ㅤㅤㅤㅤㅤПройти курсㅤㅤㅤㅤㅤ
Документы

Каталог ПЛК SystemePLC S250
Каталог продукции программируемых логических контроллеров серии SystemePLC S250.
Руководство по линейке ПЛК SystemePLC S250 SP18
Руководство по линейке промышленных ПЛК SystemePLC S250 со средой разработки Codesys версии 3.5 SP18 содержит описание модулей линейки, технические характеристики, рекомендации по установке и подключению, использованию среды разработки и обслуживанию.
Руководство по линейке ПЛК SystemePLC S250 SP11
Руководство по линейке промышленных ПЛК SystemePLC S250 со средой разработки Codesys версии 3.5 SP11 содержит описание модулей линейки, технические характеристики, рекомендации по установке и подключению, использованию среды разработки и обслуживанию.
Определение даты производства SystemePLC S250
Определение даты производства контроллеров и модулей расширения серии SystemePLC S250
ПЛК SM252MESC в конфигурации с двумя портами Ethernet
Статья рассматривает применение SM252MESC в конфигурации с двумя портами Ethernet и использование встроенного сетевого коммутатора
Документация
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
3D модель SystemePLC S250 в формате STEP
zip, 200 MB
Программное обеспечение
ПО CODESYS 3.5SP11 (Win64)
Для устройств с датой выпуска по 07.2023 включительно
CODESYS 3.5.18.50 (Win64)
Для устройств с датой выпуска с 08.2023 включительно
Таргет файлы для устройств с датой выпуска по 07.2023 включительно
Для устройств с датой выпуска по 07.2023 включительно
Таргет файлы для устройств с датой выпуска c 08.2023 включительно
Для устройств с датой выпуска с 08.2023 включительно
Файлы описаний
Прошивка для SM3BCPN
Библиотека резервирования для SystemePLC S250
Скомпилированная библиотека функциональных блоков Codesys для создания программ с функциями резервирования контроллера SystemePLC S250.
Сертификаты
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91039_22
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.90894_22
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
91160-24
Свидетельство об утверждение типа средства измерения

Серия SystemePLC S250 – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой свободно-программируемых контроллеров промышленной автоматизации Modicon M241, M251 от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Программирование на 5 языках FBD, ST, LD
  • Поддержка протоколов Modbus, OPC UA, Ethernet IP, EtherCat и CanOpen
  • Высокоскоростная внутренняя шина
  • Поддержка модулей расширения для увеличения числа входов и выходов 
