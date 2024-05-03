Распределение электроэнергии: низкое напряжение
Автоматические выключатели серии SystemePact CCB на токи от 16А до 630А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.
Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.
Серия модульного оборудования.
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Пластиковые распределительные щиты навесного и встраиваемого исполнения.
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Распределение электроэнергии: среднее напряжение
RME представляет собой компактное распределительное устройство, сборные шины и коммутационные аппараты которого расположены в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия (30 лет).
Пускорегулирующая аппаратура
Автоматические выключатели серии SystemePact ССВ MP на токи от 25А до 500А предназначены для применения в сетях низкого напряжения для управления и защиты электродвигателей.
Промышленная автоматизация
Преобразователь частоты SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года! Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.
Устройства управления и сигнализации SystemeSig SB в металлическом и пластиковом корпусе для монтажа в отверстия диаметром 22 мм в модульном и моноблочном исполнении.
Качество электроэнергии
Устройства компенсации реактивной мощности SystemeSet помогут сократить потребление полной мощности, увеличить доступную активную мощность, повысить стабильность напряжения и оптимизировать размер электроустановки.
Активные фильтры гармоник (АФГ) SystemeSine AHF и статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) SystemeSine SVG — это гибкие, высокопроизводительные, экономически эффективные технические решения для стабилизации работы электрической сети.
Источники бесперебойного питания
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки.
Конфигуратор позволяет рассчитывать только однофазные ИБП до 10кВА и трехфазные ИБП Uniprom 3S и 3M с модульными батареями.
Максимальная конфигурация ИБП, доступная в этом конфигураторе, составляет 80 кВт 5 минут автономии. Если необходимая конфигурация ИБП превышает данные параметры, пожалуйста, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов Систэм Электрик по адресу support@systeme.ru или по телефону +7 495 777 99 88.
Однофазный источник бесперебойного питания. Усовершенствованные устройства защиты от скачков напряжения и батарейного резервного питания компьютерных систем, предназначенные для офисных и домашних применений. Способен питать маломощные устройства такие, как модем или маршрутизатор, а также устройства высокой мощности — ПК и игровые приставки.
Однофазные источники бесперебойного питания. Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.
Однофазные источники бесперебойного питания. Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.
Однофазные источники бесперебойного питания. Высокоэффективная защита питания для серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для сетей голосовой связи и передачи данных.
Трехфазный источник бесперебойного питания. ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.
Электроустановочные изделия
Изделия серии Blanca для скрытого монтажа станут превосходным выбором для отделки вашего помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.
Удачное решение для дома и дачи! Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? Этюд — в каждый дом!