Цифровые комнатные термостаты SystemeRT
Цифровые комнатные термостаты для систем автоматизации зданий
Цифровые комнатные термостаты с ЖК экраном с подсветкой для управления 2-трубными и 4-трубными 3-скоростными фанкойлами с возможностью подключением к системе автоматизации здания.
Просты в установке и вводе в эксплуатацию – обеспечивают регулирование «из коробки», не требуя программирования.
Удобны для пользователей – позволяют самостоятельно выбирать комфортную температуру в помещении.
Не требуют дополнительного оборудования, так как имеют все необходимые выходы для управления фанкойлом и клапанами и работают от сетевого напряжения 220 В переменного тока.
Доступны дополнительные возможности - подключение выносного датчика температуры и подключения к системе автоматизации по Modbus RTU для централизованного мониторинга и управления.
Автоматизация управления температурой в помещениях административных зданий, гостиницах, торговых центрах, с возможностью пользователям самостоятельно выбирать уставку температуры и скорость вращения вентилятора.
Серия SystemeRT – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой TC903 от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Управление 3-скоростными 2-трубными и 4-трубными фанкойлами с клапанами ВКЛ/ВЫКЛ
- Опциональное подключение выносного датчика температуры или карточного выключатели
- Опциональная интеграция в BMS здания по протоколу Modbus RTU
- Установка во врезную коробку стандарта BS