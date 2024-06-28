Цифровые комнатные термостаты SystemeRT

Цифровые комнатные термостаты для систем автоматизации зданий

Описание

Цифровые комнатные термостаты с ЖК экраном с подсветкой для управления 2-трубными и 4-трубными 3-скоростными фанкойлами с возможностью подключением к системе автоматизации здания. 

Преимущества

Просты в установке и вводе в эксплуатацию – обеспечивают регулирование «из коробки», не требуя программирования.

Удобны для пользователей – позволяют самостоятельно выбирать комфортную температуру в помещении.

Не требуют дополнительного оборудования, так как имеют все необходимые выходы для управления фанкойлом и клапанами и работают от сетевого напряжения 220 В переменного тока.

Доступны дополнительные возможности - подключение выносного датчика температуры и подключения к системе автоматизации по Modbus RTU для централизованного мониторинга и управления.

Применение

Автоматизация управления температурой в помещениях административных зданий, гостиницах, торговых центрах, с возможностью пользователям самостоятельно выбирать уставку температуры и скорость вращения вентилятора.

Административные здания
Гостиницы
Торговые центры
Термостат SystemeRT, белый
Термостат SystemeRT, черный
Документы
Каталог SystemeRT
Каталог SystemeRT, цифровые комнатные термостаты для управления фанкойлами
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Руководство по эксплуатации на цифровые комнатные термостаты торговой марки Systeme Electric, серии SystemeRT, типа RTF, предназначенные для управления 2-трубными и 4-трубными фанкойлами (FCU)
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Руководство по эксплуатации термостаты комнатные цифровые торговой марки Systeme Electric, серии SystemeRT, типа RTF

Серия SystemeRT – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой TC903 от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Управление 3-скоростными 2-трубными и 4-трубными фанкойлами с клапанами ВКЛ/ВЫКЛ
  • Опциональное подключение выносного датчика температуры или карточного выключатели
  • Опциональная интеграция в BMS здания по протоколу Modbus RTU
  • Установка во врезную коробку стандарта BS
