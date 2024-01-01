Цифровые инструменты

Представляем SystemeTools – набор инструментов от Systeme Electric
для подбора оборудования и выполнения электротехнических расчетов
Подбор аналогов оборудования
Нужно подобрать замену оборудованию, но нет времени на изучение объемных каталогов? Без паники! Инструмент для подбора аналогов поможет быстро подобрать доступное решение.
  • 4000+ референсов Systeme Electric и Dekraft
  • Поиск по названию, референсу и серии
  • Пакетный подбор аналогов
  • Возможность скачивания результатов подбора в формате .xlsx
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Расчет селективности
Инструмент позволяет отобразить время-токовые характеристики аппаратов защиты низкого и высокого напряжения на одном графике. Вы можете скорректировать график с помощью настройки уставок оборудования в пределах допустимых значений.
  • Автоматические выключатели Systeme Electric, Schneider Electric, Dekraft и БМРЗ Механотроники
  • Приведение к базисному напряжению
  • Гибкие настройки уставок и отображения кривых
  • Отображение время-токовых характеристик нескольких аппаратов на одном графике
  • Выгрузка отчета о селективности аппаратов
  • Экспорт и импорт готового проекта
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