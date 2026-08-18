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Выключатели-разъединители SystemePact CCB NA
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Выключатели-разъединители SystemePact CCB NA

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Распределение электроэнергии низкого напряжения
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SystemePact CCB NA
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SPC-250VG14
Серия: SystemePact СCB
БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-250A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ
SPC-630VG14
Серия: SystemePact СCB
БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 400-630A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ
SPC-160VG14
Серия: SystemePact CCB NA
БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-160A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
SPC-TERMOD
Серия: SystemePact CCB NA
10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
SPC-SC-CM
Серия: SystemePact CCB NA
Комплект РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS (10 шт.)
SPC-RJ45-FEME
Серия: SystemePact CCB NA
5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
SPC-RJ45-5
Серия: SystemePact CCB NA
1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC-RJ45-3
Серия: SystemePact CCB NA
5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC-CM-01-06
Серия: SystemePact CCB NA
МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-BSCM
Серия: SystemePact CCB NA
МОДУЛЬ BSCM
SPC-CCBCORD-3
Серия: SystemePact CCB NA
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
SPC-CCBCORD-1.3
Серия: SystemePact CCB NA
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-CCBCORD-0.35
Серия: SystemePact CCB NA
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC-PCA4-04-06
Серия: SystemePact CCB NA
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 4П (400/630)
SPC-PCA3-04-06
Серия: SystemePact CCB NA
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (400/630)
SPC-PCA4-01-02
Серия: SystemePact CCB NA
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 4П (100-250)
SPC-PCA3-01-02
Серия: SystemePact CCB NA
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (100-250)
SPC-LTC4-04-06
Серия: SystemePact CCB NA
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (400-630)
SPC-LTC3-04-06
Серия: SystemePact CCB NA
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (400-630)
SPC-LTC4-01-02
Серия: SystemePact CCB NA
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
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