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Автоматические выключатели для электрощитка

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Модульное оборудование и щитки
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City9 Set MCB
Systeme9
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Тип продукта: Защита электросетей
C9F14106
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 1P 4.5kA 230В
C9F14110
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 1P 4.5kA 230В
C9F14116
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 1P 4.5kA 230В
C9F14120
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 1P 4.5kA 230В
C9F14125
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 1P 4.5kA 230В
C9F14132
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 1P 4.5kA 230В
C9F14140
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 1P 4.5kA 230В
C9F14150
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 1P 4.5kA 230В
C9F14163
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 1P 4.5kA 230В
C9F14206
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 2P 4.5kA 230В
C9F14210
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 2P 4.5kA 230В
C9F14216
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 16А 2P 4.5kA 230В
C9F14220
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 20А 2P 4.5kA 230В
C9F14225
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 25А 2P 4.5kA 230В
C9F14232
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 32А 2P 4.5kA 230В
C9F14240
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 40А 2P 4.5kA 230В
C9F14250
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 50А 2P 4.5kA 230В
C9F14263
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 63А 2P 4.5kA 230В
C9F14306
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 6А 3P 4.5kA 400В
C9F14310
Серия: City9 Set MCB
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) B 10А 3P 4.5kA 400В
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